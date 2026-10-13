Neues Rekordvolumen für www.bundesschatz.at

Wien (OTS) -

Bundesschatz, das Geldanlageprodukt der Republik Österreich, gewinnt weiter an Zuspruch. Das investierte Volumen beträgt bereits rund 14 Mrd. Euro, wobei Privatpersonen mit fast 10 Mrd. Euro und über 210.000 Konten den größten Teil beisteuern. Damit setzen immer mehr Menschen bei der Geldanlage auf Bundesschatz und stärken so auch die Investorenbasis der Republik Österreich.

Die Zinsen für Staatsanleihen stiegen weltweit zuletzt deutlich an. Weil Bundesschatz diese Marktbewegungen weitergibt, können viele Menschen direkt und ohne Kursrisiko von den besseren Konditionen profitieren. Die Bundesschatz-Zinsen für Privatpersonen betragen derzeit zwischen 2,45% p.a. für die flexible, einmonatige Laufzeit und 3,5% p.a. für die zehnjährige Laufzeit. Weiterhin besonders beliebt sind die zwei grünen Bundesschatz-Laufzeiten. Sie machen fast ein Drittel des privaten Volumens aus.

Für gute Nachrichten sorgt auch der Bundesschatz für öffentliche Einheiten: Veranlagen Länder, Gemeinden, Sozialversicherungsträger und Unternehmen des Bundes ihre liquiden Mittel bei Bundesschatz, reduziert das die Maastricht-Schulden der jeweiligen Einheit und somit auch die Maastricht-Schuldenquote Österreichs. Das wirkt sich wiederum positiv auf die Bewertung Österreichs durch Ratingagenturen und damit auf die Finanzierungskosten aus. Schon jetzt wird die Schuldenquote – also das Verhältnis der Staatsschulden zum BIP – durch die Einlagen der öffentlichen Einheiten um knapp einen Prozentpunkt verringert.

Bundesschatz ideal für den Gewinnfreibetrag 2026

Schnell sein müssen Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Selbstständige, die heuer ihren investitionsbedingten Gewinn­frei­betrag mit einer Veranlagung in Bundesschatz geltend machen wollen. Der Gewinnfreibetrag für Wertpapierinvestitionen wird für die Veranlagungsjahre 2027-2029 ausgesetzt, Investitionen bis Ende des Jahres 2026 wirken sich jedoch noch steuermindernd aus. Die grüne, vierjährige Bundesschatz-Laufzeit erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen und eignet sich ideal für die Veranlagung von Unternehmensgewinnen. Die Verzinsung ist mit 3,1 % p.a aktuell besonders attraktiv.

Finanzminister Markus Marterbauer: „Ich bin selbst ein zufriedener Bundesschatz-Sparer und freue mich, dass diese sichere und risikoarme Geldanlage so beliebt ist. Erfreulich ist auch die hohe Nachfrage nach dem grünen Bundesschatz.“

Markus Stix, Sprecher der Geschäftsführung der Bundesfinanzierungsagentur, ergänzt: „Die Beliebtheit von Bundesschatz spiegelt das große Vertrauen der Menschen in die Republik Österreich wider. Eine Investition in Bundesschatz ist ein starkes Bekenntnis zur Republik Österreich und reduziert die Abhängigkeit Österreichs von internationalen Investorengruppen. Danke an alle bisherigen Kundinnen und Kunden für das Vertrauen.“

Wer weitere Informationen rund um das moderne Geldanlageprodukt des Bundes sucht, kann Bundesschatz heuer auch auf der GEWINN-Messe am 22. und 23. Oktober 2026 im Messezentrum Wien besuchen. Neben einem „Star der Stunde“ Interview mit Markus Stix am Freitag, 23. Oktober, um 15:30 Uhr auf der GEWINN-Bühne ist Bundesschatz auch mit einem Stand (Nummer 38) vor Ort vertreten. Der Eintritt zur Messe ist nach Registrierung kostenlos.

Über Bundesschatz

Bundesschatz ist das Geldanlageprodukt der Republik Österreich und richtet sich an Privatpersonen und öffentliche Einheiten. Dazu zählen Einheiten des Bundes, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungsträger. Bundesschätze sind fixverzinste Wertpapiere, die direkt bei der Republik Österreich erworben werden können. Sie sind in verschiedenen Laufzeiten von einem Monat bis zu zehn Jahren und bereits ab 100 Euro verfügbar. Bundesschatz eignet sich für alle Bedürfnisse einer sicheren Geldanlage und ist insbesondere für kostenbewusste Privatanlegerinnen und Privatanleger interessant, da seitens der Republik Österreich keinerlei Spesen oder Gebühren verrechnet werden. Für alle, die ihr Geld besonders nachhaltig veranlagen möchten, werden auch Bundesschatz-Laufzeiten im grünen Format angeboten. Der Erwerb von Bundesschätzen erfolgt über die Webseite www.bundesschatz.at oder in analoger Form.