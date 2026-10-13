Aviso, 20.10.: Arbeitskräftemangel und Langzeitarbeitslosigkeit: Mit Schumann, Göschl und Miloradović auf „Expedition Arbeitsmarkt“

Wien (OTS) -

Einerseits fehlen Arbeitskräfte, andererseits steigt die Langzeitarbeitslosigkeit: Von den knapp 156.000 Arbeitsuchenden in Wien sind 26.482 seit mehr als einem Jahr weder in Beschäftigung noch Schulung – sie gelten somit als langzeitbeschäftigungslos. Das sind um 21,4% mehr als im Vorjahr (Stand September 2026, Quelle: AMS). Wie finden nun langzeitarbeitslose Menschen, vor allem ältere Personen, wieder in den Job? Und wie kommen Unternehmen gleichzeitig zu den Arbeitskräften, die sie dringend brauchen?

Antworten darauf gibt es bei der Jobmesse PERSPEKTIVE 2026 – und zwar nicht am Podium, sondern direkt an den Messeständen. Sozialministerin Korinna Schumann, AMS-Wien-Chef Winfried Göschl und waff-Geschäftsführer Marko Miloradović brechen gemeinsam mit Vertreter:innen der Medien zu einer „Expedition Arbeitsmarkt“ auf. Unterwegs treffen sie Menschen, die den Weg aus der Langzeitarbeitslosigkeit gefunden haben oder dabei unterstützt werden – und die Sozialen Unternehmen, die sie dabei begleiten.

Sieben Stationen, sieben Antworten:

Volkshilfe Wien TAV-Betriebe : Hossein Nikseir (60+) schaffte es in weniger als einem Jahr vom Arbeitstraining über Transit-Dienstvertrag und Arbeitskräfteüberlassung in ein dauerhaftes Dienstverhältnis. Er erzählt, welche Unterstützung dabei entscheidend war.

: Hossein Nikseir (60+) schaffte es in weniger als einem Jahr vom Arbeitstraining über Transit-Dienstvertrag und Arbeitskräfteüberlassung in ein dauerhaftes Dienstverhältnis. Er erzählt, welche Unterstützung dabei entscheidend war. Job-TransFair: Edwin Crewe, 56, war zwei Jahre arbeitslos – heute ist er fix angestellt. Bei Job-TransFair erhielt er Beratung, Betreuung und Training on the Job. Der leidenschaftliche Musiker erzählt, was ihm den Wiedereinstieg ermöglicht hat.

Edwin Crewe, 56, war zwei Jahre arbeitslos – heute ist er fix angestellt. Bei Job-TransFair erhielt er Beratung, Betreuung und Training on the Job. Der leidenschaftliche Musiker erzählt, was ihm den Wiedereinstieg ermöglicht hat. ABZ*AUSTRIA: Geschäftsführerin Daniela Schallert informiert über Angebote, die Frauen auf dem Weg in den Job unterstützen – besonders auch in Richtung handwerklich/technische Berufe.

informiert über Angebote, die Frauen auf dem Weg in den Job unterstützen – besonders auch in Richtung handwerklich/technische Berufe. AMS Wien: Winfried Göschl erläutert, warum Soziale Unternehmen unverzichtbare Partner bei der Arbeitsmarktintegration sind.

erläutert, warum Soziale Unternehmen unverzichtbare Partner bei der Arbeitsmarktintegration sind. waff: Marko Miloradović zeigt Beschäftigungsperspektiven mit Zukunft - etwa in der Pflege und im Zusammenhang mit Green-Jobs und Energie-Wende.

zeigt Beschäftigungsperspektiven mit Zukunft - etwa in der Pflege und im Zusammenhang mit Green-Jobs und Energie-Wende. arbeit plus Wien / FAB: Vorstandsvorsitzende Regina Rieder präsentiert Erfolge des Projekts „Schritt für Schritt“, das Menschen in Beschäftigung bringt, die bereits mehr als fünf Jahre arbeitsuchend sind.

präsentiert Erfolge des Projekts „Schritt für Schritt“, das Menschen in Beschäftigung bringt, die bereits mehr als fünf Jahre arbeitsuchend sind. Zum Abschluss spricht Sozialministerin Korinna Schumann darüber, wie die Regierung Menschen beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt unterstützt und welche Eindrücke sie von der Messe mitnimmt.

Medienvertreter:innen können mit der Ministerin, dem AMS-Wien-Chef, dem waff-Geschäftsführer, arbeit plus Wien und natürlich auch mit Menschen sprechen, die von den Angeboten der Sozialen Unternehmen profitiert haben. Einzelinterviews, Bildmotive an den Messeständen und Hintergrundgespräche mit den beteiligten Organisationen sind möglich.

Termin: Dienstag, 20. Oktober 2026, 10.00 Uhr

Ort: MAK – Museum für angewandte Kunst, Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien

Ablauf:

10.00 Uhr: Begrüßung in der MAK-Lounge

ca. 10.10 Uhr: Rundgang

ca. 10.45 Uhr: Ende, Zeit für Einzelgespräche in der MAK-Lounge oder bei Messeständen

Moderation und „Expeditionsleitung“: Esther Rainer, Geschäftsführerin arbeit plus Wien

Über die Jobmesse PERSPEKTIVE 2026

Die Jobmesse PERSPEKTIVE 2026 wird von arbeit plus Wien in Kooperation mit AMS Wien und waff veranstaltet. Von 9.30 bis 16.30 Uhr können arbeitsuchende Wiener:innen Soziale Unternehmen kennenlernen, sich direkt bewerben und über Qualifizierungs- und Beratungsangebote informieren. Ebenfalls mit dabei: Sozialministeriumservice, MA 40 und FSW. Kostenlose Bewerbungsfotos und Lebenslauf-Checks durch Expert:innen ergänzen das Angebot. Im Vorjahr besuchten mehr als 3.300 Menschen die Messe.

Arbeitskräftemangel und Langzeitarbeitslosigkeit: Mit Schumann, Göschl und Miloradović auf „Expedition Arbeitsmarkt“

Datum: 20.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: MAK – Museum für angewandte Kunst

Weiskirchnerstraße 3

1010 Wien

Österreich