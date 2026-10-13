ARBÖ: Ferienwechsel für Millionen + „Caravan Salon“ in Wels + Messe-Doppel in Tulln lassen kilometerlange Staus erwarten

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende bringt nach Einschätzung des ARBÖ-Informationsdienstes starken Reiseverkehr auf Österreichs Transitrouten. In mehreren deutschen Bundesländern beginnen die Herbstferien, während sie in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu Ende gehen. Auch in den Niederlanden steht ein größerer Ferienwechsel bevor. Zusätzlich sorgen der „Caravan Salon Austria“ in Wels sowie „Family +Tulln“ und die „Modellbautage Tulln“ für regionale Verkehrsspitzen.



Knapp vier Millionen Schülerinnen und Schüler starten rund um das Wochenende in mehreren deutschen Bundesländern in die Herbstferien. Allein im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sind rund 2,5 Millionen betroffen, in der deutschen Hauptstadt Berlin knapp 405.000. Auch in Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt beginnen die Herbstferien. Gleichzeitig endet für rund 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland die schulfreie Zeit, welche daher für Gegenverkehr sorgen werden. In allen drei Bundesländern haben die Herbstferien am 05.10. begonnen. In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist Freitag, 16.10., der letzte Ferientag, in Hessen endet die zweiwöchige Pause am Samstag, 17.10. Damit treffen vor allem am Samstag Ferienreisende in Richtung Süden auf Rückreisende in Richtung Deutschland.



Auch in den Niederlanden steht ein Ferienwechsel bevor: In der Region Nord enden am 18.10. die einwöchigen Herbstferien für rund 800.000 Schülerinnen und Schüler, während in den Regionen Mitte und Süd für rund 1,5 Millionen die Ferienwoche beginnt. Diese dauert bis 25.10., wobei die niederländischen Ferientermine Empfehlungen sind, von denen einzelne Schulen abweichen können.



Auf folgenden Strecken wird es laut ARBÖ stauen:



Westautobahn (A1), speziell im Großraum Salzburg und vor dem Grenzübergang Walserberg

Innkreisautobahn (A8), vor den Baustellenbereichen und dem Grenzübergang Suben

Tauernautobahn (A10), rund um Salzburg und Villach sowie vor den Baustellenbereichen bei Rennweg und zwischen Werfen und Hallein

Inntalautobahn (A12), vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden und rund um Innsbruck

Brennerautobahn (A13), insbesondere im Baustellenbereich der Luegbrücke, vor der Mautstelle Schönberg sowie bei Innsbruck

Fernpassstraße (B179), abschnittsweise zwischen Nassereith und Reutte.

Zwtl.: Rund 280 Aussteller und Zehntausende Besucher beim „Caravan Salon Austria“ in Wels



Von Mittwoch, 14.10., bis Sonntag, 18.10., wird die Messe Wels beim „Caravan Salon Austria“ zum Treffpunkt für Camping-, Caravaning- und Vanlife-Fans. Rund 280 Aussteller – mehr als 20 Prozent mehr als bisher – präsentieren Reisemobile, Caravans, Campervans, Zubehör, Technik und Neuheiten für mobiles Reisen. Die Messefläche wächst auf rund 37.000 Quadratmeter. 2025 kamen 47.200 Besucherinnen und Besucher zum „Caravan Salon Austria“ nach Wels. Auch 2026 ist mit Zehntausenden Messegästen zu rechnen.

Vor Ort ist auch der Camping- und Caravaningclub Austria (CCA), Partnerclub des ARBÖ, vertreten. Das CCA-Team steht am Stand 20.80 im Foyer der Halle 20 Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite. Neben Informationen zu Reisen, Camping und den Leistungen des Clubs gibt es Fachvorträge unter anderem zu den Führerscheinklassen B, BE und Code 96, zum sicheren Ziehen von Anhängern, zum Verkehrsrecht sowie zu Vignette und Go-Box.



Der ARBÖ rechnet besonders auf der Innkreisautobahn (A8), der Welser Autobahn (A25) sowie auf den Zufahrten zum Messegelände mit Verzögerungen. Für die Anreise mit dem Pkw empfiehlt der Veranstalter aus allen Richtungen die Autobahnanschlussstelle Wels-West. Besucherparkplätze stehen unter anderem auf der Trabrennbahn zur Verfügung. Als Alternative empfiehlt sich die öffentliche Anreise: Vom Welser Hauptbahnhof wird ein kostenloser Sonderverkehr über die Almtalbahn direkt zur Station „Wels Messe“ eingerichtet.



Zwtl.: „Family +Tulln“ und Modellbautage locken rund 23.000 Gäste



Auch in Tulln steht von Freitag, 16.10., bis Sonntag, 18.10., ein großes Messewochenende bevor. „Family +Tulln“ und die „Modellbautage Tulln“ finden gleichzeitig auf dem Messegelände statt. Gemeinsam präsentieren mehr als 200 Aussteller ein umfangreiches Programm für Familien und Modellbaufans. 2025 wurden 23.146 Besucherinnen und Besucher gezählt, für 2026 rechnet der Veranstalter erneut mit rund 23.000 Gästen.



Bei „Family +Tulln“ reichen die Schwerpunkte von Spielen und Mitmachstationen über Bastel- und Kreativangebote bis zu Freizeit, Sport, Mobilität sowie Urlaubs- und Ausflugszielen. Neu ergänzt die „CrossCon Preview“ das Angebot mit Gaming, Comics, Cosplay und Popkultur. Die gleichzeitig stattfindenden „Modellbautage Tulln“, Österreichs größte Modellbaumesse, bieten auf rund 25.000 Quadratmetern Modelleisenbahnen, Flug- und Schiffsmodelle, RC-Fahrzeuge, Plastikmodellbau, Workshops sowie die große Modellbaustelle in Bewegung. Ein Ticket gilt für alle Veranstaltungsbereiche.



Der ARBÖ erwartet am Samstag und Sonntag auf der Stockerauer Schnellstraße (S5), der Tullner Straße (B19) und den Zufahrten zum Messegelände abschnittsweise Verzögerungen. Auf den Parkplätzen West, Süd 1, Süd 2 und Ost kann kostenlos geparkt werden. Wer ohne Auto anreisen möchte, kann vom Hauptbahnhof Tulln und vom Bahnhof Tullnerfeld einen kostenlosen Shuttlebus zum Messegelände nutzen.



„Der gleichzeitige Ferienbeginn und das Ferienende in mehreren deutschen Bundesländern sowie der Ferienwechsel in den Niederlanden dürften am Wochenende auf den klassischen Nord-Süd-Verbindungen für starken Reiseverkehr in beide Richtungen sorgen. Wer zu den Messen nach Wels oder Tulln unterwegs ist, sollte ausreichend Zeitreserven einplanen oder die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Betracht ziehen“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.