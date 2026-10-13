  • 13.10.2026, 08:17:02
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Demokratie in der Arbeitswelt

Der Schutz demokratischer Grundwerte ist das Gebot der Stunde

Wien (OTS) - 

Demokratische Mitbestimmungsrechte müssen in- und außerhalb der Gewerkschaften ausgebaut werden. Dies ist gesellschaftspolitisch deshalb von größter Bedeutung, weil demokratische Grundwerte stark unter Beschuss stehen und verteidigt werden müssen. Arbeitnehmer:innen haben ein Recht auf Information und Mitbestimmung.

Österreichs Gewerkschaften sind zur Mitwirkung an der Wahrung der Unabhängigkeit und Neutralität sowie zur Wahrung der in der Verfassung verankerten Rechtsstaatlichkeit unseres Landes in einem sozialen Europa verpflichtet.

Wir fordern demokratische Teilhabe an Entscheidungsprozessen. Bildungs-, wirtschafts- und energiepolitische Entscheidungen betreffen uns alle unmittelbar. Gerade in diesen Bereichen ist die Einbindung aller die Voraussetzung für treffsichere Entscheidungen darüber, wie die Zukunft gestaltet werden muss.

Gemeinsame Bildung: Wir wollen einen tiefgreifenden demokratischen Reformprozess, der den Interessen der Kinder und Jugendlichen bzw. deren Eltern gerecht wird. Die UGÖD besteht darauf, dass Inklusion ein Menschenrecht ist.

Die UGÖD ist fest entschlossen, die Bildung und Weiterentwicklung demokratischer Mitbestimmungskultur zu unterstützen, um auf Basis dieser Grundlage die Absicherung sozialer Rechte, sowie gerechte Arbeits- und Einkommensbedingungen zu gewährleisten.

Weitere Details finden Sie auf https://www.ugoed.at/

Sabine Hammer, [email protected]
Ingo Hackl, [email protected]
Vorsitzende der Unabhängigen GewerkschafterInnen im öffentlichen Dienst und in ausgegliederten Betrieben

Rückfragen & Kontakt

Dr. Stefan Schön
Telefon: +43069911240984
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ugoed.at/

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