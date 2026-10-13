  • 13.10.2026, 08:00:33
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Einladung: wiiw-Herbstprognose Osteuropa – Pressekonferenz – Mittwoch, 21.Oktober, 10:00 Uhr

Welche Folgen hat der neue Energiepreisschock für Mittel-, Ost- und Südosteuropa, wie wirkt sich der Handelsstreit mit China aus und wie geht es der Ukraine und Russland?

Wien (OTS) - 

Wir laden Sie sehr herzlich zu unserem Pressegespräch ein!

Wann: Mittwoch, 21. Oktober 2026, 10:00 Uhr

Wo: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), Seminarraum im Souterrain, Rahlgasse 3, 1060 Wien & ONLINE

Für die Teilnahme vor Ort registrieren Sie sich bitte hier.

Für die ONLINE-Teilnahme verwenden Sie bitte diesen Link.

Im Fokus unserer Prognose für 23 Länder (inkl. Russland und Ukraine) stehen folgende Fragen:

  • Was bedeutet der Energiepreisschock durch den Krieg in Nahost für das Wachstum in Mittel-, Ost- und Südosteuropa?
  • Was heißt Europas Handelsstreit mit China für die Volkswirtschaften der Region?
  • Welche Branchen sind davon am stärksten betroffen?
  • Wie wirken die stark steigenden Verteidigungsausgaben und die großen Investitionen in erneuerbare Energien?
  • Warum wachsen die meisten Länder der Region wesentlich stärker als Österreich oder Deutschland?
  • Wie geht es der Ukraine vor dem fünften Kriegswinter?
  • Welche Auswirkungen haben die ukrainischen Drohnenangriffe auf Russlands stagnierende Wirtschaft?
  • Kann Russlands Präsident Putin seinen Angriffkrieg gegen die Ukraine weiterhin finanzieren?
  • Was bedeutet der Diesel-Deal zwischen Russland und den USA?
  • Welche Wachstumsimpulse sind für Österreich von Osteuropa zu erwarten?
  • Welche Chancen und Risiken ergeben sich für Österreichs Wirtschaft in der Region?

Ihre Gesprächspartner:

Mario Holzner, Direktor des wiiw

Richard Grieveson, stv. Direktor des wiiw, Hauptautor der Prognose

Wir freuen uns auf Sie!

Pressekonferenz - wiiw Herbstprognose Osteuropa

Das wiiw präsentiert seine neue Herbst-Konjunkturprognose
für 23 Länder in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, darunter 
Russland und die Ukraine.

Österreichs Wirtschaftsbeziehungen mit der Region 
werden ebenfalls beleuchtet.

Datum: 21.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: wiiw, Seminarraum im Souterrain & ONLINE
Rahlgasse 3
1060 Wien
Österreich

URL: https://us06web.zoom.us/j/89924403923?pwd=Lc7ovuIeUO1YHRKbhBakozpuyJsBO9.1

Anmeldung zur Pressekonferenz

Rückfragen & Kontakt

Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)
Mag. Andreas Knapp
Telefon: +43 680 1342 785
E-Mail: [email protected]

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[Mittwoch, 21.10.2026, 10:00]

Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)

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