  • 13.10.2026, 07:00:03
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„Sigi, der sanfte Stier“: Neues Maskottchen unterstützt Kinderkrebsforschung

Die St. Anna Kinderkrebsforschung setzt ihre Maskottchen-Tradition fort: Mit jeder Spende für „Sigi“ wird Forschung gegen Krebs bei Kindern und Jugendlichen unterstützt.

Maskottchen "Sigi, der sanfte Stier"
Wien (OTS) - 

Die Maskottchen-Familie der St. Anna Kinderkrebsforschung bekommt Zuwachs: Ab heute ist „Sigi, der sanfte Stier“ erhältlich. Er steht für Stärke, Mut und Zuversicht und setzt eine Tradition fort, die seit 1992 Menschen in ganz Österreich begeistert. Mit jeder Spende für ein kleines Kuscheltier wird die Forschung gegen Krebs bei Kindern unterstützt.

Was 1992 mit dem ersten Maskottchen „Tupfi“ begann, ist für viele Unterstützer*innen zu einer liebgewonnenen Tradition geworden. Seit mehr als 30 Jahren machen die kuscheligen Begleiter auf die Bedeutung der Kinderkrebsforschung aufmerksam und helfen dabei, Forschungsprojekte zu finanzieren.

Die Spenden aus der Maskottchen-Aktion tragen dazu bei, neue wissenschaftliche Erkenntnisse sowie innovative diagnostische und therapeutische Ansätze voranzutreiben – mit dem Ziel, die Heilungschancen von Kindern mit Krebs weiter zu verbessern.

„Sigi der sanfte Stier“ ist ab sofort in limitierter Auflage erhältlich und kann über die Website der St. Anna Kinderkrebsforschung unter www.kinderkrebsforschung.at bestellt werden.

Rückfragen & Kontakt

St. Anna Kinderkrebsforschung
Lisa Huto
Telefon: +43 1 40470 4006
E-Mail: [email protected]

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