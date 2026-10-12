Eisenbahn-KV 2026: Herbstlohnrunde startet mit konstruktivem Auftakt

Wien (OTS) -

Die Kollektivvertragsverhandlungen für die 98 österreichischen Eisenbahnunternehmen mit rund 55.000 Beschäftigten sind heute gestartet. Gewerkschaft und Arbeitgeber sind konstruktiv in die Verhandlungen gegangen. Im Mittelpunkt der ersten Runde standen rahmen- und arbeitsrechtliche Details. Die Sozialpartner haben sich zudem auf den Berechnungszeitraum für die rollierende Inflation – von Oktober 2025 bis September 2026 – verständigt. Nun werden die Zahlen intern geprüft, Daten erhoben und die nächsten Verhandlungsschritte vorbereitet.

Für die Gewerkschaft vida ist klar, dass sich Leistung auszahlen muss: „Die Bahn fährt Rekorde ein und die Bahnbranche boomt. Das muss sich auch bei den Gehältern der Beschäftigten zeigen. In den nächsten Jahren brauchen wir Tausende neue Kolleginnen und Kollegen. Darüber hinaus fordern wir klare Wettbewerbsbedingungen und gleiche Regeln für alle Bahnen. Hinter jeder unserer Forderungen steht ein guter Grund“, betont Gerhard Tauchner, Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft vida und KV-Verhandlungsleiter.

Der nächste Verhandlungstermin findet am 21. Oktober statt. Ab 1. Dezember soll der neue Kollektivvertrag gelten. „Die Bahn ist das Verkehrsmittel der Zukunft. Dafür braucht sie Menschen, die gerne dort arbeiten“, so Tauchner abschließend.