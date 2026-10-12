  • 12.10.2026, 15:45:02
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AVISO: Pressekonferenz und Unterzeichnung der „Made in Europe Deklaration“ am 14. Oktober 2026 im Bundeskanzleramt

Roundtable mit Bundeskanzler Stocker, Bundesminister Hattmannsdorfer, Bundesminister Hanke, Staatssekretär Schellhorn und Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft

Wien (OTS) - 

Am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, laden Bundeskanzler Christian Stocker, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, Infrastrukturminister Peter Hanke und Staatssekretär Josef Schellhorn Vertreterinnen und Vertretern aus der Wirtschaft zu einem Roundtable in das Bundeskanzleramt. Im Rahmen einer Pressekonferenz werden die gemeinsamen Schritte von Politik und Wirtschaft vorgestellt und anschließend die „Made in Europe Deklaration“ unterzeichnet.

Damit setzt die Bundesregierung den nächsten Schritt zur Umsetzung der Industriestrategie. Ziel ist es, öffentliche Investitionen und Beschaffungen künftig stärker für europäische Wertschöpfung, heimische Produktion und Arbeitsplätze zu nutzen. Allein in Österreich beträgt das Beschaffungsvolumen rund 70 Milliarden Euro.

Termin für Medien:

11.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ vor dem Roundtable

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 10.15 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.


HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie bei beim Betreten des Bundeskanzleramts Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte Bundeskanzleramt, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).

Rückfragen & Kontakt

Bundespressedienst
Tel: +43 1 53 115 – 202444

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