  • 12.10.2026, 14:35:03
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SPÖ-Silvan: „Keine Selbstbehalte – Gesundheit darf kein Luxus sein!“

Wien (OTS) - 

„Selbstbehalte beim Arzt und das Aus für die Kostenerstattung bei Wahlärzt:innen sind ein Angriff auf die solidarische Gesundheitsversorgung. Wer krank ist, darf nicht auch noch dafür bestraft werden. Wer krank ist, braucht Hilfe statt finanzieller Hürden!“, stellt SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan klar. ****

Bereits zu Monatsbeginn hat die SPÖ die bekannt gewordenen Überlegungen der Arbeitgeberseite in der ÖGK scharf zurückgewiesen. „Jetzt sollen ausgerechnet jene zahlen, die auf medizinische Versorgung angewiesen sind. Wer die Probleme im Kassensystem lösen will, muss die Versorgung verbessern, statt bei den Kranken abzukassieren!“, betont Silvan.

„Viele Menschen gehen nicht freiwillig zu Wahlärzt:innen. Ihnen auch noch die Kostenerstattung streichen zu wollen, ist ein weiterer Schritt in Richtung Zwei-Klassen-Medizin“, so Silvan.

Für den SPÖ-Gesundheitssprecher ist klar: „Wir brauchen mehr Kassenärzt:innen, kürzere Wartezeiten und eine starke öffentliche Gesundheitsversorgung. Mit dem Gesundheitsreformfonds arbeitet die Bundesregierung daran, Versorgungslücken zu schließen und die Kassenversorgung auszubauen. Unser Weg ist klar: mehr öffentliche Versorgung statt mehr private Kosten, mehr Solidarität statt Selbstbehalte. Wir lassen nicht zu, dass Krankheit zur Frage der Geldbörse wird!“ (Schluss) eg/bj

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