Hilfswerk Salzburg begrüßt Tageseltern

Puch bei Hallein/Salzburg (OTS) -

Ein guter Start beginnt mit einem herzlichen Willkommen: Unter dem Motto „Gemeinsam ins neue Betreuungsjahr starten!“ lud das Hilfswerk Salzburg seine Tageseltern kürzlich zu einem gemeinsamen Willkommensnachmittag nach Puch-Urstein ein.

Ziel der Veranstaltung war es, insbesondere neue Mitarbeiter*innen mit der Organisation vertraut zu machen, wichtige pädagogische Grundlagen zu vermitteln und den persönlichen Austausch zu fördern.

Qualität und Kinderschutz im Mittelpunkt

Neben weiteren vielfältigen Formen der Kinderbetreuung bietet das Hilfswerk Salzburg die Betreuung durch qualifizierte Tageseltern und Betriebstageseltern an.

Tageseltern leisten einen wichtigen Beitrag zur Kinderbetreuung im Bundesland Salzburg. Sie bieten Familien eine persönliche, flexible und wohnortnahe Betreuung in kleinen Gruppen. Damit Kinder bestmöglich begleitet werden, setzt das Hilfswerk Salzburg auf klare Qualitätsstandards, regelmäßige Weiterbildung und eine enge fachliche Begleitung.

Beim Willkommensnachmittag in der Landesgeschäftsstelle standen deshalb neben organisatorischen Abläufen auch zentrale pädagogische Themen auf dem Programm. Dazu zählten insbesondere Kinder- und Jugendschutz, Aufsichtspflicht, die individuelle Eingewöhnung sowie die altersgerechte Förderung und Entwicklungsbegleitung der Kinder. Auch die vielfältigen Unterstützungsangebote für Tageseltern wurden vorgestellt.

Begleitung und Fortbildung

Ein weiterer Schwerpunkt war die laufende Qualitätssicherung. Regelmäßige Teambesprechungen, fachliche Begleitung und Fortbildungen schaffen dafür eine wichtige Grundlage.

„Gute Kinderbetreuung braucht nicht nur Herz und Engagement, sondern auch fachliches Wissen, klare Qualitätsstandards und regelmäßigen Austausch. Mit einem starken Netzwerk und persönlicher Unterstützung schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass unsere Tageseltern Kinder bestmöglich individuell fördern und in ihrer Entwicklung begleiten können“, betont Petra Rittsteiger, Leiterin der Fachabteilung Pädagogik des Hilfswerk Salzburg.

Neue Kampagne für Tageseltern

Im Rahmen der Veranstaltung wurde außerdem die neue Tageseltern-Kampagne des Hilfswerk Salzburg präsentiert. Unter dem Motto „Passt zu Eurem Leben.“ rückt sie die Vorteile dieser Betreuungsform stärker ins öffentliche Bewusstsein.

Mit neuen Informationsmaterialien und einer verstärkten Präsenz direkt in den Gemeinden sollen Tageseltern als wichtige Ansprechpartner*innen für Familien vor Ort noch sichtbarer werden. Tageseltern des Hilfswerk Salzburg erhalten zudem zu Beginn ihrer Tätigkeit eine praktische „Kreativbox“ mit hilfreichen Materialien für den Betreuungsalltag, beispielsweise Scheren, Malstifte und Straßenkreiden.

Mehr Flexibilität im Alltag

„Unsere Tageseltern leisten jeden Tag einen wertvollen Beitrag für Kinder und Familien in Salzburg. Sie schaffen ein Umfeld, in dem sich Kinder wohlfühlen und individuell entwickeln können, und ermöglichen Eltern gleichzeitig mehr Flexibilität im Alltag. Umso wichtiger ist es uns, unsere Tageseltern von Anfang an gut zu begleiten und ihnen den Rückhalt eines starken Teams zu geben“, erklärt Elke Schmiderer, Geschäftsführerin des Hilfswerk Salzburg.

Gemeinsam wachsen und voneinander lernen

Neben den fachlichen Inhalten kam auch das persönliche Kennenlernen nicht zu kurz. Interaktive Elemente und eine spielerische Vorstellungsrunde boten Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und das Miteinander zu stärken.

Der Willkommensnachmittag machte deutlich: Gute Kinderbetreuung lebt nicht nur von fachlicher Kompetenz, sondern auch von Vertrauen, gegenseitiger Unterstützung und einem starken Netzwerk.