Neuer Flusswanderweg Höllental feierlich eröffnet

Wien (OTS) -

Nach rund zehn Jahren Planung und Projektarbeit ist der Flusswanderweg Höllental fertiggestellt. Am Samstag, dem 10. Oktober 2026, wurde der zweite Bauabschnitt feierlich eröffnet. Damit steht eine durchgängige, naturnahe Wanderverbindung von Kaiserbrunn über das Weichtalhaus bis zum ehemaligen Gasthaus Singerin zur Verfügung. Der Weg entlang der Schwarza bietet nun endlich eine Alternative zu Streckenabschnitten, die bisher entlang der Straße zurückgelegt werden mussten.

Das Projekt wurde von den Naturfreunden Hirschwang-Reichenau initiiert, von den Naturfreunden Österreich als Projektträger eingereicht und gemeinsam mit zahlreichen Fachfirmen, Unterstützer*innen, Spender*innen und Ehrenamtlichen umgesetzt.

Naturerlebnis für die ganze Familie

Mit dem neuen Wanderweg durch das Höllental ist zwischen Payerbach-Reichenau und der Rax ein besonderes Naturerlebnis entstanden. Auf 8,7 Kilometern führt der Weg etwa zweieinhalb bis drei Stunden durch schattige, flussnahe Abschnitte, Waldstücke und vorbei an der beeindruckenden Bergkulisse des Höllentals. Aufgrund der geringen Höhendifferenz ist die Strecke besonders gemütlich und eignet sich damit auch für Familien mit Kindern. Wer gerne länger unterwegs ist, kann schon in Hirschwang starten und den 1. Wiener Wasserleitungsweg bis nach Kaiserbrunn nutzen. Für eine gemütliche Pause unterwegs bietet sich das Weichtalhaus an, wo eine herzhafte Portion Kaspressknödel mit Krautsalat auf hungrige Wanderinnen und Wanderer wartet. Auch die Anreise ist unkompliziert: Der Ausgangspunkt ist mit dem Regionalbus 341 vom Bahnhof Payerbach-Reichenau erreichbar. Wer mit dem Auto kommt, kann beim Parkplatz Kaiserbrunn, dem Weichtalhaus oder bei der Abzweigung Naßwald (ehem. Gasthaus Singerin) kostenlos parken.

Feierliche Eröffnung mit Wanderung und Festakt

Die Eröffnung am Samstag verband Naturerlebnis und Festprogramm. Nach einer geführten Wanderung standen regionale Kulinarik und ein Besuch der Hubmer-Gedächtnisstätte in Naßwald auf dem Programm. Zahlreiche Ehrengäste feierten diesen Meilenstein für das Höllental, darunter Karl Weber, Bundesrat in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Peter Lepkowicz, Bürgermeister der Marktgemeinde Schwarzau im Gebirge und Andreas Schieder, Vorsitzender der Naturfreunde Österreich.

„Der Flusswanderweg Höllental zeigt, was möglich ist, wenn Menschen gemeinsam an einer Idee festhalten und sich über viele Jahre für ihre Umsetzung einsetzen. Hier ist ein attraktives Angebot entstanden, das Naturerlebnis, Sicherheit und regionale Entwicklung miteinander verbindet“, so Andreas Schieder.

Die feierliche Eröffnung würdigte also nicht nur die Fertigstellung des Weges, sondern auch das langjährige Engagement der unzähligen Menschen, die das Projekt möglich gemacht haben.

Ein Jahrzehnt Einsatz für den Weg

Die Naturfreunde Hirschwang-Reichenau setzten sich unter ihrem Vorsitzenden Hubert Prigl rund zehn Jahre für den Flusswanderweg ein. Nach ersten Planungen und einer Projektstudie im Jahr 2018 wurde das Vorhaben ab 2022 intensiv weiterverfolgt. Der Spatenstich erfolgte im Oktober 2024.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 800.000 Euro. Das Projekt wurde durch Fördermittel des Landes Niederösterreich und der Europäischen Union sowie durch die Naturfreunde Österreich unterstützt. Auch eine Crowdfunding-Kampagne, zahlreiche private Spender*innen und viele regionale Betriebe trugen zur Finanzierung. Bei Die Naturfreunde Österreich übernahmen schließlich die Vorfinanzierung.

Ehrenamtliche Wegeteams der Naturfreunde Linz und Österreich trugen zur Umsetzung bei und errichteten 2025 rund 500 Meter Wanderweg.

Einen wichtigen Beitrag leistete die Landesberufsschule Freistadt: Schüler*innen und Lehrpersonen errichteten im Rahmen von Unterrichtsprojekten insgesamt rund 900 Meter im Auwald und 40 Meter im Steilgelände. Im September 2026 vermaß und kartierte außerdem eine Fachklasse der Wiener Berufsschule für Baugewerbe die Strecke.

Der Flusswanderweg Höllental ist ein Erfolgsbeispiel für das Zusammenspiel von öffentlicher und privater Finanzierung, ehrenamtlicher Arbeit und fachlicher Expertise.

„Die Umsetzung des Projektes zeigt auch die meisterliche Qualität der eingesetzten Fachfirmen für Erd- und Metallbau. Nur so konnte neben ehrenamtlichem Engagement, öffentlicher und privater Förderung ein so großes Vorhaben qualitätsvoll umgesetzt werden“, sagt Hubert Prigl.

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