FPÖ – Belakowitsch: „Pensionsdebatte verfehlt die Realität – Arbeitsplätze für Ältere statt pauschaler Erhöhung!“

Wien (OTS) -

Die Aussagen von AMS-Chef Kopf in der gestrigen ORF-Pressestunde seien „nicht zielführend und gingen an der Lebensrealität vieler Menschen vorbei“, kritisierte heute FPÖ-Klubobmannstellvertreterin und freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch. Während die Debatte über eine Anhebung des Pensionsalters geführt werde, versäume es die Bundesregierung, die tatsächlichen Probleme am Arbeitsmarkt für ältere Österreicher zu lösen.

„Die Diskussion über das Pensionsalter ignoriert die Fakten am Arbeitsmarkt. Wir sehen bereits jetzt, dass die Anhebung des Frauenpensionsalters zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe führt. Anstatt die Lebensleistung dieser Frauen zu würdigen, werden sie mit einer Debatte konfrontiert, die ihre schwierige Situation am Arbeitsmarkt ausblendet“, so Belakowitsch. Die von Kopf positiv dargestellte Reform habe für tausende Frauen negative Konsequenzen.

Als kritisch bewertete die freiheitliche Sozialsprecherin auch den Zusammenhang, den Kopf zwischen Zuwanderung und Pensionsalter herstellte: „Anstatt die hausgemachten Probleme am Arbeitsmarkt zu lösen und unser Sozialsystem nachhaltig zu sichern, wird eine Scheindebatte geführt. Kopf soll sich nicht vor laufender Kamera als ‚Möchtegernpolitiker und Politagiteur‘ aufspielen, sondern seine Hausaufgaben erledigen. Kopf hat seit zwanzig Jahren bewiesen, dass er es nicht kann. Unsere Bevölkerung benötigt Maßnahmen für den Arbeitsmarkt der Generation 50+ – was hat Kopf hier vorzuweisen?“

„Wir brauchen eine Politik, die es Menschen ermöglicht, gesund und mit einem sicheren Arbeitsplatz das gesetzliche Pensionsalter zu erreichen. Dazu gehören Anreize für Unternehmen, ältere Arbeitnehmer zu beschäftigen, eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts und eine Stimmung in der Bevölkerung, die Sicherheit vermittelt. Diese ewigen Debatten über eine Anhebung des Pensionsantrittsalters führen einerseits zu einer massiven Verunsicherung und einer verminderten Planbarkeit innerhalb der Bevölkerung und andererseits zur frühestmöglichen ‚Flucht‘ in die Pension. Es muss endlich ein transparentes und gerechtes Pensionssystem gelebt werden. Eine reine Erhöhung des Antrittsalters löst kein einziges Problem, sondern schafft nur neue Härten. Wir Freiheitliche stehen mit einem Volkskanzler Herbert Kickl für eine Politik, die Leistung anerkennt und sichere Pensionen garantiert“, erklärte Belakowitsch abschließend.