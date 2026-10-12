Wer wird „Tier des Jahres 2027“?

Salzburg, Österreich (OTS) -

Der Naturschutzbund Österreich lädt auch heuer wieder zur öffentlichen Wahl des „Tiers des Jahres“ ein. Für den begehrten „Titel“ gehen diesmal drei faszinierende Säugetiere ins Rennen: der gestaltende Biber, der anpassungsfähige Steinmarder und die winzige Zwergmaus. So unterschiedlich die Nominierten auch sind, sie teilen ein gemeinsames Schicksal: Alle drei Arten leiden massiv unter der fortschreitenden Zerschneidung unserer Landschaft. Für ihr Überleben sind zusammenhängende, naturnahe Lebensräume essenziell.

Die drei Kandidaten im Überblick:

Der Biber ( Castor fiber ): Als fleißiger Landschaftsgestalter und Schlüsselart schafft er durch seine Dämme und Burgen neue ökologische Nischen und unterstützt die Renaturierung von Gewässern.

Als fleißiger Landschaftsgestalter und Schlüsselart schafft er durch seine Dämme und Burgen neue ökologische Nischen und unterstützt die Renaturierung von Gewässern. Der Steinmarder ( Martes foina ): Der überwiegend nachtaktive Allesfresser und geschickte Kulturfolger nutzt offene Landschaften sowie menschliche Siedlungen als Lebensraum.

Der überwiegend nachtaktive Allesfresser und geschickte Kulturfolger nutzt offene Landschaften sowie menschliche Siedlungen als Lebensraum. Die Zwergmaus (Micromys minutus): Das kleinste Nagetier Österreichs ist eine exzellente Halmkletterin. Sie verliert durch die Intensivierung der Landwirtschaft zunehmend ihre Heimat in Schilf- und Feuchtwiesen.

Zu weiteren Infos zu den drei Kandidaten des Votings zum „Tier des Jahres 2027“ geht‘s HIER.

Jetzt abstimmen und gewinnen!

Bis zum Sonntag, 1. November 2026, kann jede und jeder auf der Website des Naturschutzbundes www.naturschutzbund.at seine Stimme abgeben. Das Voting gibt den Tieren eine öffentliche Stimme und macht auf ihre Gefährdung aufmerksam. Der „Gewinner-Art“ wird ein größerer Aufritt in der Öffentlichkeit ermöglicht, der sowohl ihre Einzigartigkeit bekannt als auch auf ihre Bedürfnisse und ihre Gefährdung aufmerksam machen soll. Unter den Teilnehmenden am Online-Voting werden spannende Naturbücher verlost.