WB-Graf: 500 Millionen Euro Sanierungsoffensive ist dringend benötigte Nachricht für Österreichs KMU

Wien (OTS) -

„Ob der Fensterbauer im Ort, die Installateurin in der Region oder der Baumeister mit seinen Lehrlingen: Unsere kleinen und mittleren Betriebe sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Mit der Sanierungsoffensive stellt sich Bundeskanzler Christian Stocker klar an ihre Seite. Das ist ein wichtiger Impuls für den wirtschaftlichen Aufschwung und ein echtes Bekenntnis zu unseren Betrieben“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf zur Sanierungsoffensive. Ab 2027 stehen insgesamt 500 Millionen Euro bereit: 321 Millionen Euro für die thermische Sanierung, etwa für Dämmung und neue Fenster, sowie 179 Millionen Euro für den Umstieg von alten Öl- und Gasheizungen auf klimafreundliche Systeme.

Rückenwind für unsere Betriebe

„Die Bau- und Baunebenbranche hat herausfordernde Jahre hinter sich. Hohe Kosten, schwierige Finanzierungsbedingungen und zurückgestellte Projekte haben viele Unternehmen stark gefordert. Umso wichtiger ist es, dass nun dort angesetzt wird, wo Investitionen rasch Wirkung entfalten können. Besonders positiv ist auch der zeitnahe Start. Das gibt Betrieben und Kunden eine klare Perspektive und schafft Planbarkeit“, betont Graf.

Einfacher, treffsicherer, verlässlicher

Ein zentraler Punkt für den Wirtschaftsbund ist die Vereinfachung: Künftig werden die Förderangebote für die thermische Sanierung unter einem Dach gebündelt und die Einreichverfahren vereinheitlicht. „Förderungen dürfen kein Hürdenlauf durch den Formular-Dschungel sein. Jede Stunde, die mit Bürokratie verbracht wird, fehlt im Betrieb. Dass hier vereinfacht wird, fordern wir seit Langem. Jetzt wird es endlich umgesetzt“, so Graf. Die Offensive zeigt zudem, dass Klimaschutz und wirtschaftliche Vernunft zusammen gedacht werden müssen: „Wer saniert, kann Energiekosten senken und sich unabhängiger von Öl und Gas machen. Gleichzeitig entsteht Nachfrage bei heimischen Betrieben. Davon können Haushalte, Unternehmen und das Klima gleichermaßen profitieren. Entscheidend ist jetzt, dass die Mittel rasch und unbürokratisch abgewickelt werden, damit die Offensive ihre Wirkung entfalten kann“, so Graf abschließend.