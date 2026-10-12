  • 12.10.2026, 09:34:03
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REMINDER: Einladung zum hybriden Pressegespräch - Impfen in Apotheken

Neue Wege für einen besseren Impfschutz in Österreich

Wien (OTS) - 

Mit dem kostenfreien Kinderimpfkonzept und dem öffentlichen Impfprogramm für Erwachsene sind in Österreich wichtige Meilensteine in der Prävention gelungen. Dennoch sind die Durchimpfungsraten in vielen Indikationen nach wie vor nicht dort, wo sie sein sollten. Eine zusätzliche Möglichkeit, um mehr Menschen zum Impfen zu bringen, ist das bereits von der Regierung beschlossene Impfen in Apotheken. Wie die nächsten Schritte dafür aussehen könnten, ist Thema des Pressegesprächs am 13. Oktober 2026.

Dabei werden unter anderem folgende Fragen behandelt:

  • Wie kann der geplante Start im Jänner 2027 erfolgreich umgesetzt werden?
  • Ist Impfen in Apotheken der entscheidende Hebel, um Impflücken in Österreich nachhaltig zu schließen?
  • Welchen konkreten Nutzen bringt die Umsetzung für Patient:innen, das Gesundheitssystem und die Impfquote?
  • Was können wir von Ländern lernen, in denen Impfungen in Apotheken bereits erfolgreich etabliert sind?

Datum: 13. Oktober 2026, 09:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien oder

Link zum Livestream

Ihre Gesprächspartnerinnen in alphabetischer Reihenfolge sind:

Mag.a Renée Gallo-Daniel
Generalsekretärin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH)

Mag.a Sigrid Haslinger
Präsidentin des ÖVIH

Mag.a Nicole Zahradnicek
Vizepräsidentin des ÖVIH

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter [email protected]

Pressegespräch Impfen in Apotheken: Neue Wege für einen besseren Impfschutz in Österreich



Datum: 13.10.2026, 09:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Online



URL: https://events.streaming.at/oevih-20261013


 Rückfragen & Kontakt 
Für den Österreichischen Verband der Impfstoffhersteller:
 
 FINE FACTS Health Communication
 Mag.a Sonja Warter, MSc
 Telefon: +43 650 2703929
 E-Mail: [email protected]
 
 Mag.a Uta Müller-Carstanjen
 Telefon: +43 664 515 30 40
 E-Mail: [email protected]
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 [Dienstag, 13.10.2026, 09:00] 
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