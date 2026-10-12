REMINDER: Einladung zum hybriden Pressegespräch - Impfen in Apotheken

Wien (OTS) -

Mit dem kostenfreien Kinderimpfkonzept und dem öffentlichen Impfprogramm für Erwachsene sind in Österreich wichtige Meilensteine in der Prävention gelungen. Dennoch sind die Durchimpfungsraten in vielen Indikationen nach wie vor nicht dort, wo sie sein sollten. Eine zusätzliche Möglichkeit, um mehr Menschen zum Impfen zu bringen, ist das bereits von der Regierung beschlossene Impfen in Apotheken. Wie die nächsten Schritte dafür aussehen könnten, ist Thema des Pressegesprächs am 13. Oktober 2026.

Dabei werden unter anderem folgende Fragen behandelt:

Wie kann der geplante Start im Jänner 2027 erfolgreich umgesetzt werden?

Ist Impfen in Apotheken der entscheidende Hebel, um Impflücken in Österreich nachhaltig zu schließen?

Welchen konkreten Nutzen bringt die Umsetzung für Patient:innen, das Gesundheitssystem und die Impfquote?

Was können wir von Ländern lernen, in denen Impfungen in Apotheken bereits erfolgreich etabliert sind?



Datum: 13. Oktober 2026, 09:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien oder

Link zum Livestream



Ihre Gesprächspartnerinnen in alphabetischer Reihenfolge sind:

Mag.a Renée Gallo-Daniel

Generalsekretärin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH)

Mag.a Sigrid Haslinger

Präsidentin des ÖVIH

Mag.a Nicole Zahradnicek

Vizepräsidentin des ÖVIH



Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter [email protected]

Pressegespräch Impfen in Apotheken: Neue Wege für einen besseren Impfschutz in Österreich

Datum: 13.10.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Online

URL: https://events.streaming.at/oevih-20261013