  • 12.10.2026, 09:27:32
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Pelletwirtschaft begrüßt Neustart der Förderung für den Heizungstausch

Heizungstausch schützt Klima, schafft Arbeit und hält Wertschöpfung im Land

Begrüßt Neustart für den Kesseltausch: Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria

Wer eine alte Öl- oder Gasheizung tauscht, investiert nicht nur in Klimaschutz, sondern auch in Österreich. Von diesen Investitionen profitieren Installationsbetriebe, Kesselhersteller, Pelletproduzenten und zahlreiche regionale Unternehmen

Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria

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Wien (OTS) - 

Als „wichtigen Impuls für Klimaschutz und Wirtschaftsstandort“ begrüßt die österreichische Pelletwirtschaft die Wiederaufnahme der Förderung für den Heizungstausch ab 2. November. Für proPellets Austria ist dieser Neustart dabei weit mehr als eine klimapolitische Maßnahme: Er bringt Investitionen in Gang, sichert Arbeitsplätze, stärkt heimische Unternehmen und bringt Sicherheit und Kontinuität für Haushalte und Wirtschaft.

Wer eine alte Öl- oder Gasheizung tauscht, investiert nicht nur in Klimaschutz, sondern auch in Österreich. Von diesen Investitionen profitieren Installationsbetriebe, Kesselhersteller, Pelletproduzenten und zahlreiche regionale Unternehmen“, sagt Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria.

30.000 getauschte Heizkessel lösen mehr als 1,4 Milliarden Euro an Wertschöpfung im Inland aus und reduzieren die CO2-Emissionen um rund 270.000 Tonnen pro Jahr.

Pellets als Impulsgeber für die Wirtschaft

  • Die Pelletwertschöpfungskette schafft und sichert in Industrie, Gewerbe und Handwerk rund 65.000 Arbeitsplätze.
  • Österreichs Kesselproduzenten sind Technologieführer: 80 Prozent der in Österreich produzierten Pelletkessel werden exportiert.
  • Jede Pelletheizung bringt über ihre Laufzeit für das Budget durch Lohn- und Mehrwertsteuereinnahmen 55.000 Euro.
  • Laut IHS bringen Investitionen in Biomasse drei Mal so viel heimische Beschäftigungseffekte wie fossile Energie.

„Bei Öl und Gas fließen zwei Drittel der Ausgaben ins Ausland. Bei Pellets hingegen bleiben zwei Drittel der Wertschöpfung in Österreich und in den Regionen. Genau deshalb ist der Heizungstausch auch wirtschaftspolitisch so sinnvoll“, betont Stiksl.

Über proPellets Austria
ProPellets Austria vertritt die österreichische Pelletbranche und ist zentrale Anlaufstelle für Informationen rund um den Pelletmarkt. Zu den Aufgaben des Verbands zählen Marktbeobachtung, Qualitäts- und Branchenarbeit sowie die Information von Politik, Medien, Wirtschaft und Konsument:innen zu Holzpellets und zum Pelletmarkt. Der Verband setzt sich für verlässliche Rahmenbedingungen, hohe Standards und den nachhaltigen Einsatz von Holzpellets als erneuerbaren Energieträger ein.

Rückfragen & Kontakt

proPellets Austria
Mag. Christian Spitaler, MAS
Telefon: 0676 952 51 21
E-Mail: [email protected]

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