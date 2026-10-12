AVISO: Aktion Sozialhilfe „Destruktiven & beschämenden Wettlauf nach unten beenden“

Wien (OTS) -

Im Vorfeld des UN-Tags gegen Armut: Aktion mit Bausteinen für ein Sozialhilfegesetz, das hinsieht, wo viele wegschauen, das die blinden Flecken der Debatte aufgreift. Besonders Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark sind in einen beschämenden Wettlauf nach unten zu Lasten Hilfesuchender eingetreten. Die Armutskonferenz hat ein ausgearbeitetes Sozialhilfegesetz vorgelegt, das legistische Vorschläge für die vielen vergessenen und verschwiegenen Probleme in der Sozialhilfe bereitstellt. Die Soforthilfe funktioniert nicht, die Wohnkosten sind nicht tragbar, Härtefallregeln fehlen, Menschen mit Behinderungen wird ein selbstbestimmtes Leben verweigert, psychisch Erkrankte werden übersehen, gewaltbetroffene Frauen werden allein gelassen, Hilfestellung und Angebote von Amtswegen gibt es nicht, Entscheidungsfristen am Amt sind zu lange und es treten große Mängel im behördlichen Vollzug auf. Es muss immer darum gehen, die Armut zu bekämpfen, nicht die Armen!

Am Do, 15.Oktober (im Vorfeld des UN-Tags gegen Armut)

10.00 Uhr

Vor dem Niederösterreichischen Landhaus

Herrengasse 13, 1010 Wien



11.Uhr

Vor dem Parlamentsklub der NEOS

Hansenstraße 3, 1010 Wien