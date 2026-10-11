FPÖ – Kolm: „Regierung verteilt Steuer-Almosen statt die Bürger endlich zu entlasten!“

Wien (OTS) -

Als „teure Augenauswischerei und reine Symptombekämpfung“ kritisierte heute die FPÖ-Wirtschaftssprecherin NAbg. Dr. Barbara Kolm die von der Bundesregierung vorgestellte „Sanierungsoffensive“. Das 500-Millionen-Euro-Förderpaket sei ein weiteres Beispiel für die völlig verfehlte Politik der Verlierer-Koalition, die mit dem Steuergeld der Bürger Probleme zu lösen versuche, die sie selbst geschaffen habe.

„Anstatt den Menschen endlich mehr Netto vom Brutto zu lassen, indem man die Lohn- und Einkommensteuer massiv senkt, greift die Regierung wieder einmal zur Gießkanne und schafft ein neues Bürokratiemonster. Diese Förder-Politik ist der ineffizienteste Weg, um Geld zu verteilen. Es ist eine Politik der Almosen, die die Bürger in Abhängigkeit vom Staat hält, anstatt ihre Eigenverantwortung durch echte, spürbare Entlastung zu stärken“, so Kolm.

Für die freiheitliche Wirtschaftssprecherin ignoriere die Regierung die wahren Ursachen der Energiepreiskrise vollkommen. Die hausgemachte Teuerung sei eine direkte Folge der wirtschaftsfeindlichen Russland-Sanktionen und der zentral gesteuerten Planwirtschaft aus Brüssel. „Der sogenannte ‚Green Deal‘ ist nichts anderes als eine ideologische Agenda, die willfährig und in vorauseilendem Gehorsam in Österreich umgesetzt wird und zu enormen Preissteigerungen bei der Energie führt. Die Verlierer-Koalition schlägt mit der Sanktions- und Klimakeule auf unsere Bevölkerung und unsere Wirtschaft ein und verteilt dann teure Pflaster für die selbst verursachten Wunden. Energie wurde durch diese katastrophale Politik künstlich verteuert. Diese Regierung heizt die Krise an und spielt sich dann mit dem Geld der Steuerzahler als Retter auf. Das ist an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten!“

Abschließend forderte Kolm ein radikales Umdenken in der Wirtschafts- und Energiepolitik: „Wir brauchen keine Almosen, sondern Freiheit und Hausverstand! Das bedeutet: Schluss mit der selbstzerstörerischen Sanktionspolitik, ein sofortiger Stopp des planwirtschaftlichen Green-Deal-Unsinns aus Brüssel und eine umfassende Steuerreform, die Arbeit wieder belohnt. Es ist höchste Zeit, die Ursachen der Krise zu bekämpfen, anstatt die Symptome mit dem Geld der hart arbeitenden Menschen zuzuschütten. Nur so kann unser Wirtschaftsstandort gerettet und der Wohlstand für unsere Familien gesichert werden!“