  • 11.10.2026, 16:29:02
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SPÖ-Herr: „Sanierungsoffensive ist gut für Arbeitsplätze, Klima & Geldbörserl“

Unterstützung für thermische Sanierung & Heizkesseltausch – klimafreundliches Wohnen „muss für alle leistbar sein“

Wien (OTS) - 

Die Bundesregierung hat heute die Eckpunkte der Sanierungsoffensive 2027 vorgestellt. „Mit der Sanierungsoffensive unterstützen wir hunderttausende Menschen dabei, ihre Wohnungen und Häuser klimafreundlicher und effizienter zu machen und damit langfristig Heizkosten zu sparen. Die Sanierungsoffensive schafft heimische Arbeitsplätze, ist gut fürs Klima und entlastet das Geldbörserl“, so SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr. ****

Mit den beiden beschlossenen Doppelbudgets haben die Regierungsparteien unter Federführung von SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer den Grundstein für die Sanierungsoffensive gelegt. Die Bundesregierung unterstützt die thermische Sanierung von Wohnräumen und den Heizungstausch hin zu klimafreundlichen Systemen. „Wir haben die Lehren aus dem Hitzesommer gezogen und fördern künftig auch Beschattung und Begrünung“, erklärt die Abgeordnete. Sanierungsmaßnahmen würden nicht nur den Energieverbrauch senken, für niedrigere Heizkosten sorgen und die Lebensqualität erhöhen, betont Herr. „Wir kurbeln damit auch die Bauwirtschaft an, sichern Arbeitsplätze und machen uns unabhängiger von Öl und Gas aus Kriegsländern.“

Nicht nur Eigentümer:innen, sondern auch Mieter:innen sollen von der Unterstützung profitieren. „Klimafreundliches Wohnen muss für alle leistbar sein – nicht nur für jene, die es sich richten können“, fasst die Abgeordnete das Ziel der SPÖ zusammen. (Schluss) mf

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