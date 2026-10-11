  • 11.10.2026, 15:02:03
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Korosec: „Wo sind die Lösungen für die Beschäftigung Älterer?“

Seniorenbundpräsidentin vermisst Vorschläge von AMS-Chef Kopf für Beschäftigung von Menschen 55+

Wien (OTS) - 

Johannes Kopf hat in der heutigen ORF-Pressestunde darauf verwiesen, dass ein Viertel der 55- bis 64-Jährigen aus der Arbeitslosigkeit oder dem Krankenstand in Pension geht. „Darauf verweise ich ständig. Ein höheres Antrittsalter würde das Problem verlängern – Arbeitslosigkeit geht zu Lasten der Allgemeinheit, wird aus Steuergeld finanziert. Und es gibt keine Beiträge von diesen Menschen“, sagt Korosec. „Aber wo sind die Vorschläge für eine Verbesserung?“

„Wir müssen endlich das faktische an das gesetzliche Pensionsantrittsalter heranführen – durch altersgerechte Arbeitsplätze und betriebliche Gesundheitsvorsorge.“

Nötig seien auch Anreizsysteme für Unternehmen, um Ältere zu beschäftigen, sagt Korosec. „Die aktuelle Entwicklung zeigt aber klar: So wie bisher kann es nicht weitergehen.“ Korosec verweist deshalb darauf, dass der Seniorenrat beim WIFO eine Modellrechnung für ein Bonus-Malus-System für Unternehmen in Auftrag geben hat.

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