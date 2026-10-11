„It all starts with a good teacher“ - Schulen brauchen Vertrauen statt Rankings!

Wien (OTS) -

Bei der Bundeshauptversammlung des SLÖ in Linz wurde gestern Dr. Thomas Bulant zum Bundesvorsitzenden mit rund 99 % Zustimmung wiedergewählt. Unter dem Motto „It all starts with a good teacher“ stand die Pädagoginnen- und Pädagogenausbildung im Mittelpunkt der Diskussion. Gefordert wurde eine Ausbildung, die Lehrerinnen und Lehrer praxisfit für den Schulalltag macht.

Gleichzeitig sorgte die Veröffentlichung von Leistungsdaten der Volksschulen durch den Bildungskompass für Kritik. „Wer Schulen öffentlich vergleichbar macht, muss der gewünschten Transparenz auch die bildungspolitische Verantwortung folgen lassen“, lautete die zentrale Forderung des SLÖ dazu. Aus einzelnen Kennzahlen könnten in Boulevardmedien rasch ungewollte Rankings entstehen. Diese würden dem pädagogischen Engagement von Lehrerinnen, Lehrern und Schulleitungen nicht gerecht werden und Eltern bei der Wahl einer Schule verunsichern.

„Eine Volksschule ist mehr als eine Kennzahl. Leistungsdaten müssen immer im sozialen, regionalen und strukturellen Kontext gesehen werden. Transparenz darf nicht zum Einfallstor für vereinfachende Schulrankings in den Medien werden“, fasste Bulant die Sorgen der Delegierten zusammen.

Die Botschaft des SLÖ ist daher klar: Nicht Schulgemeinschaften unter Druck setzen, sondern Pädagoginnen und Pädagogen bestmöglich ausbilden, stärken und Vertrauen schenken. Denn: It all starts with a good teacher.