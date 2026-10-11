Pröll: Digital Austria Servicestelle öffnet mit neuer Servicenummer -Schwerpunkt für Seniorinnen und Senioren

Wien (OTS) -

Die Digital Austria Servicestelle öffnet wieder ihre Türen und setzt zum Start einen besonderen Schwerpunkt auf Seniorinnen und Senioren. Nach der starken Nachfrage bei den Aktionstagen im Mai und Juni bieten das Bundeskanzleramt und der Österreichische Seniorenrat im Oktober erneut spezielle Servicetage an. Bürgerinnen und Bürger erhalten dabei persönliche Unterstützung bei der Registrierung, Einrichtung und Nutzung der ID Austria sowie bei Fragen zu digitalen Verwaltungsservices. Viele Termine sind bereits ausgebucht. Aufgrund der verstärkten Nachfrage wurde nun eine Servicenummer unter +43 50 233770 geschaffen, die von Montag bis Freitag von 08:00 – 16:00 Uhr erreichbar ist.

Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll: „Die Digital Austria Servicestelle hat sich als persönliche Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger bewährt. Die hohe Nachfrage zeigt, dass es neben guten digitalen Services auch persönliche Unterstützung braucht. Deshalb führen wir dieses Angebot weiter und setzen im Oktober einen besonderen Schwerpunkt für Seniorinnen und Senioren. Unser Ziel ist, dass alle Generationen die ID Austria und digitale Amtsservices sicher und selbstständig nutzen können.“

Digi-Seniorenpaket stärkt digitale Kompetenzen im Alltag

Die speziellen Aktionstage im Oktober knüpfen an die gemeinsamen Angebote von Bundeskanzleramt und Seniorenrat im Mai und Juni an. Sie sind Teil des „Digi-Seniorenpakets“, das persönliche Unterstützung, kostenlose „Digital Überall“-Workshops ab Herbst 2026 und Peer-to-Peer-Angebote für ältere Menschen verbindet. Die aktuellen Peer-to-Peer-Angebote werden im Rahmen des Projekts „#Gemeinsam Digital“ umgesetzt. Das Pilotprojekt wird 2026 mit insgesamt 13 Schulen in sechs Bundesländer durchgeführt. Eine der teilnehmenden Schulen hat das Projekt bereits im Juli erfolgreich abgeschlossen.

Digitale Teilhabe im Alter stärken

Die Internetnutzung älterer Menschen steigt deutlich: 75 Prozent der 65- bis 84-Jährigen in Österreich nutzen mittlerweile das Internet. 2023 waren es noch 69 Prozent. Gleichzeitig bestehen weiterhin Unterschiede bei digitalen Kompetenzen und in der sicheren Nutzung digitaler Anwendungen.

Genau hier setzt das Digi-Seniorenpaket an: Digitale Verwaltungsservices sollen verständlich vermittelt und Hürden bei ihrer Nutzung gezielt abgebaut werden.

Teil des Wiener „Monats der Senior:innen“

Die Aktionstage in der Digital Austria Servicestelle sind ebenfalls Teil des Wiener „Monats der Senior:innen“, der vom 1. bis 31. Oktober mit Schwerpunkt Digitalisierung stattfindet. Die Teilnahme an den Aktionstagen ist kostenlos.

Unabhängig von den speziellen Seniorentagen können Bürgerinnen und Bürger ab Oktober wieder reguläre Termine in der Digital Austria Servicestelle buchen. Die verfügbaren 20-Minuten-Termine werden laufend über digitalaustria.gv.at zur Verfügung gestellt.

Unterstützung auch direkt in den Regionen

Auch im Rahmen der österreichweiten ID Austria Servicetour bildeten Seniorinnen und Senioren einen Schwerpunkt. In zwei Monaten wurden elf spezielle Servicetage in Senioreneinrichtungen in allen Bundesländern durchgeführt. Damit wurde die persönliche Unterstützung bei der ID Austria auch direkt zu älteren Menschen in die Regionen gebracht.

Persönliche Unterstützung bei der ID Austria

In der Digital Austria Servicestelle werden Bürgerinnen und Bürger Schritt für Schritt bei der Registrierung und Einrichtung der ID Austria auf dem eigenen Smartphone begleitet. Darüber hinaus können Fragen zur Nutzung geklärt und digitale Anwendungen gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausprobiert werden. Bereits im Frühjahr wurde das Angebot aufgrund der hohen Nachfrage auf fünf Tage pro Woche ausgeweitet.

(Schluss)