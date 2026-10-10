„Heimatstrom statt Putin-Gas“ – Gewessler verteilt Lebkuchenherzen vor der Wiener Kaiser Wiesn

Wien (OTS) -

Die Grünen haben auf der „Wiener Kaiser Wiesn“ mit Bundessprecherin und Klubobfrau Leonore Gewessler Lebkuchenherzen verteilt, um auf die beste Alternative zur Abhängigkeit von Öl und Gas aufmerksam zu machen: Heimatstrom statt Putin-Gas.

„Ob durch Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine oder der andauernde Konflikt im Nahen Osten – die vergangenen Jahre haben uns eines schmerzhaft vor Augen geführt: Unsere Abhängigkeit von Öl und Gas macht uns erpressbar. Jede Laune von Donald Trump spüren wir sofort an der Zapfsäule. Dabei liegt die Lösung auf der Hand: Grüner, sicherer und günstiger Heimatstrom aus Österreich“, sagt Gewessler beim Wiener Prater.

Kritik übt sie an den Regierungsparteien, die den Heimatstrom-Ausbau verzögern: „SPÖ und ÖVP blockieren in den Bundesländern aus Angst vor der FPÖ den Ausbau der heimischen Stromerzeugung. Diese blau-schwarz-rote Allianz hält die Menschen weiterhin in der Abhängigkeit von teurem Öl und Gas gefangen, das ist zutiefst ungerecht. Für alle, die sich mehr Heimatstrom statt Putin-Gas wünschen, sind wir Grüne die einzige Alternative“

Auch für die Doppelmoral der Freiheitlichen, die wieder Gas aus Russland importieren wollen, findet Gewessler deutlich Worte: „Die FPÖ plakatiert zwar gern ‚Heimat‘, blockiert dann aber jedes Windradl und will die Menschen sofort wieder in die Abhängigkeit von Wladimir Putin zwingen. Wer seine Heimat liebt, schickt nicht Milliarden an irgendwelche Kriegsverbrecher. Wer seine Heimat liebt, nutzt die Energie von Daheim.“

Im Rahmen der Aktion am Wiener Praterstern haben die Grünen Lebkuchen mit der Aufschrift „Heimatstrom“ verteilt und sind mit Wiesn-Besucher:innen ins Gespräch gekommen. Fotos zur freien redaktionellen Verwendung (Credits: GRÜNE/Perwein) finden Sie unter folgendem Link: https://www.flickr.com/photos/gruene_at/albums/72177720336069775