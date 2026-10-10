Tag des Handels 2026: Wer morgen das Geschäft macht – und wenn ja, wie viel

Gmunden, 10.10.2026 (OTS) -

Was landet morgen im Einkaufswagen? Wer entscheidet darüber, der Mensch oder sein KI-Agent? Unter welchen Bedingungen können Landwirtschaft, Industrie und Handel auch künftig wirtschaftlich arbeiten? Beim Tag des Handels am 8. und 9. Oktober im Toscana Congress Gmunden gab es reichlich Gesprächsstoff für die mehr als 450 Gäste. Der Handelsverband und die Fachzeitschrift REGAL brachten die Branche für zwei Tage an den Traunsee.

Zur Eröffnung begrüßten HV-Geschäftsführer Rainer Will und REGAL-Geschäftsführer Roland Pirker die Gäste. „In Österreich entfallen nur 10,2% der Haushaltsausgaben auf Lebensmittel. Damit liegen wir an viertletzter Stelle in der EU. Wenn wir von der Teuerung sprechen, müssen wir die Ursachen ehrlich benennen. Und die Hauptursache sind die hohen Energiepreise. Die Stromrechnung trifft den Bauern, den Lebensmittelproduzenten, das Kühllager und den Supermarkt. Am Ende landen sie auch bei den Kunden. Wer Lebensmittel dauerhaft leistbarer machen will, muss also dort ansetzen“, gab Rainer Will die Marschrichtung vor.

Das Programm verband politische Debatten mit neuen Technologien und konkreten Fragen aus dem Handelsalltag. Durch die Veranstaltung führte Moderatorin Angelika Pehab.

Landwirtschaftsminister Totschnig: Wer ernährt Österreich morgen?

Gleich zum Auftakt stand der Austausch mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig auf dem Programm. Handel und Landwirtschaft verbindet eine Aufgabe, die im politischen Tagesgeschäft mitunter zu kurz kommt: Tag für Tag müssen hochwertige Lebensmittel zuverlässig bei den Menschen ankommen.

„Die Ausgaben der österreichischen Haushalte für Lebensmittel sinken. Gleichzeitig ist der Druck in der Wertschöpfungskette riesengroß. Umso wichtiger sind starke Partnerschaften auf Augenhöhe. Das Bekenntnis zu Premium-Lebensmittelqualität aus Österreich muss auch weiterhin bestehen. Daher bin ich auch heuer wieder beim Tag des Handels dabei“, so Norbert Totschnig.

Wie diese Versorgung mit erstklassigen heimischen Lebensmitteln auch künftig gelingt, war Thema des ersten großen Podiums. Max Hofmarksrichter (HOFER), Josef Moosbrugger (Landwirtschaftskammer Österreich), Hans K. Reisch (SPAR) und Barbara Teiber (Gewerkschaft GPA) diskutierten unter der Moderation von Verena Schneeweiß (REGAL) über die Zukunft der Lebensmittelversorgung.

Künstliche Intelligenz: Gut oder schlecht für den Handel?

Mit KI lässt sich inzwischen vieles abwickeln, aber was davon verändert das Retail-Geschäft tatsächlich? Elisabeth L’Orange, Partnerin für AI & Data bei Deloitte, widmete sich in ihrer Keynote dem Spannungsfeld zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Eine Reise durch Technologie, Märkte und die Erwartungen an eine Entwicklung, deren Tempo Unternehmen gehörig fordert. „Die KI wird den stationären Handel nicht gefährden. Im Gegenteil, wir werden eine Renaissance der Fläche erleben“, lautet der positive Ausblick von Elisabeth L’Orange

Noch einen Schritt weiter führte Philip Walther von der Universität Wien. Sein Vortrag rückte die Quantentechnologie ins Blickfeld. Ein Thema, das für viele noch nach ferner Zukunft klingt – und mit dem sich die Wirtschaft dennoch schon heute auseinandersetzen sollte.

Gesundheit wird zum Einkaufsargument

Länger leben, gesund bleiben, sich im Alltag besser fühlen: Diese Wünsche beschäftigen längst auch den Handel. Welche Sortimente, Platzierungen und Geschäftskonzepte passen dazu? Darüber diskutierte Angelika Pehab mit Marlies Gruber (forum. ernährung heute), Julia Hoffmann (Biogena), Eva Paschinger (BIPA) und Elisabeth Wagner (NielsenIQ). Das Longevity-Podium verband Ernährungswissen, Marktdaten und Handelspraxis. Schließlich muss aus einem großen gesellschaftlichen Trend erst einmal ein Angebot werden, das Kundinnen und Kunden verstehen und im Alltag nutzen.

Um Gesundheit ging es auch bei Nadine Rass, allerdings aus einem anderen Blickwinkel. Die ehemalige Profigolferin und Performance-Trainerin widmete sich dem „Affenzirkus“ im Kopf. Ihr Thema: Stressmanagement aus dem Profisport, für einen Berufsalltag, in dem die nächste Entscheidung selten auf einen entspannten Moment wartet.

Faire Preise brauchen faire Rahmenbedingungen

Lebensmittelpreise stehen regelmäßig im politmedialen Rampenlicht. Über die Bedingungen, unter denen sie entstehen, wird deutlich seltener mit derselben Ausdauer diskutiert. Genau hier setzte das Podium zur Preispolitik an. HV-Pressesprecher Gerald Kühberger diskutierte mit Gabriele Zgubic-Engleder (Arbeiterkammer), Marcel Haraszti (REWE), Markus Kaser (SPAR), und Günter Thumser (Markenartikelverband) und über Sinn und Unsinn von Vorschriften, die europäische Bürokratielawine und faire Rahmenbedingungen in der Lebensmittelwertschöpfungskette. Die zentrale Frage: Wie bleiben Lebensmittel leistbar, ohne jene Betriebe wirtschaftlich auszuhöhlen, die sie produzieren, verarbeiten und verkaufen?

Agentic Commerce: The next Big Thing?

Der späte Nachmittag stand im Zeichen von Agentic Commerce: Was passiert, wenn ein digitaler Assistent selbstständig Produkte auswählt und Einkäufe erledigt? Stefanie Ahammer-Lampe (Visa), Gerald Eder-Schmidinger (CRIF) und Martin Traxl (OMV) diskutierten über KI-Agenten, Payment und Cyber Security. Das Podium moderierte Matthias Schlemmer (Strategy&).

Neue Ideen für das Geschäft vor Ort

Neben den großen Debatten blieb viel Platz für die Praxis. Beim Innovation Zapping powered by PSA, moderiert von Markus Kuntke (REWE), standen Wetterdaten von Drei, Quick Commerce von Wolt sowie Kurz-Pitches von Respory und Shoptimizer auf dem Programm.

Eine Frage, die wohl jeden stationären Händler beschäftigt, griffen Oliver Olschewski und Stefan Bauda von Shopfully auf: Wie kommen mehr Kunden in die Filiale? Im Mittelpunkt standen Shopper-Daten und die gezielte lokale Ansprache mit dem Ziel, digitale Aufmerksamkeit in einen Einkauf vor Ort zu konvertieren.

Abendgala: Familie Mayr (Fussl Modestraße) & Markus Marek (Kelly’s) ausgezeichnet

Am Abend wechselte der Schwerpunkt von den Zukunftsfragen zu jenen Persönlichkeiten, die Handel und Industrie prägen. Im Rahmen der Gala wurden der Große Industriepreis und der Österreichische Handelspreis verliehen.

Der Industriepreis 2026 ging an Markus Marek, seit 2017 Managing Direktor von Kelly Snacks. Die Laudatio hielt Hannes Royer von Land schafft Leben. Den Handelspreis sicherte sich erstmals nicht eine Person, sondern eine ganze Unternehmerfamilie – Familie Mayr, Eigentümer der Fussl Modestraße. Die beiden Geschäftsführer Karl und Ernst Mayr nahmen die Auszeichnung von Laudatorin Susanne Dickstein, Chefredakteurin der Oberösterreichischen Nachrichten, entgegen. Der Handelsverband gratuliert herzlich. Mehr dazu HIER.

Den kabarettistischen Teil des Abends übernahm der steirische Comedy-Star Clemens Maria Schreiner mit „Das Beste vom Guten“. Anschließend stand die After Party mit DJ Joachim auf dem Programm.

Vom letzten Meter im Geschäft bis zur Verpackung

Den zweiten Veranstaltungstag eröffnete Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch mit einem Recap-Intro, gefolgt von einer Videobotschaft des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.

Danach ging es um einen oft unterschätzten Bereich im Geschäft: die Kassenzone. Melanie E. Bednar (Mars) und Lukas Steyer (umdasch Store Makers) beschäftigten sich im Gespräch mit Robert Zniva (FH Salzburg) damit, wie die letzten Meter vor dem Bezahlen bestmöglich gestaltet werden sollte.

Der anschließende Fireside Chat mit Harald Hauke (ARA) und Holger Jöckel (Metro Österreich) rückte Verpackung und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. EPR, PPWR und EmpCo: Hinter den Kürzeln stehen neue EU-Regularien, die im Handelsalltag unzählige praktische Fragen aufwerfen. Damit steigt auch der bürokratische Aufwand – von der Verpackung bis zur Kommunikation mit den Kunden. Moderiert wurde der Talk von Verena Schneeweiß (Regal).

Europa: Leuchtturm oder Museum?

Im Anschluss stellte Philipp Blom, Historiker, Autor und Ö1-Moderator, in seiner Keynote eine unbequeme Frage: Wird Europa die Zukunft aktiv mitgestalten oder vor allem von seiner Vergangenheit erzählen?

„Wir leben in einer neoimperialen Welt der Polykrise und die Frage ist, wie gut ist Europa dafür gerüstet. Für viele Politiker ist ‚No Future‘ fast zum Wahlversprechen geworden. Dabei wissen wir, in der Geschichte gibt es keinen Rückwärtsgang und es gibt auch keinen Stillstand. Es ist wie beim Älterwerden“, so Blom.

Daran knüpfte der geopolitische Impulsdialog mit Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), dem ehemaligen DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner und Philipp Blom an. Unter der Moderation von David Freudenthaler (Die Presse) ging es um Europas Handlungsfähigkeit in einer Welt, deren politische und wirtschaftliche Spielregeln sich in den letzten 10 Jahren fundamental verschoben haben.

„Wir haben gelernt, wie fatal einseitige Abhängigkeiten sein können, etwa von Russland in Energiefragen. Daher muss unser Ziel sein, für die nächste Zeit Risikominimierung zu betreiben und bei unsere Lieferketten zu diversifizieren“, ist die Außenministerin überzeugt.

Fatal für den österreichischen Handel war auch die Einführung der nationalen Paketsteuer, die seit 1. Oktober eingehoben werden muss. Umso positiver wurde im Saal die NEOS-Ankündigung aufgenommen, die Paketsteuer rückgängig zu machen. "Die nationale Paketsteuer ist ein Murks. Verantwortung übernehmen heißt auch, zu korrigieren, was nicht funktioniert", so Beate Meinl-Reisinger.

Nach den Abschlussworten von REGAL-Geschäftsführer Roland Pirker blieb Zeit für weitere Gespräche. Genau dafür bietet der TAG DES HANDELS in Gmunden Jahr für Jahr den passenden Rahmen. Ein herzlicher Dank gilt allen Mitwirkenden, Gästen, Partnern sowie den 53 Sponsoren (insb. ARA, CRIF, BrauUnion und Österreichische Post), die den Tag des Handels 2026 möglich gemacht haben. Der nächste Tag des Handels wird am 7. und 8. Oktober 2027 erneut in Gmunden stattfinden.

Den vollständigen Nachbericht sowie hochauflösende Fotos finden Sie HIER