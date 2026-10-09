  • 09.10.2026, 17:34:32
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  • OTS0132

Rechnungshof bestätigt Positionen der Wirtschaft zum Ausgleichstaxfonds

WKÖ-Experte Rolf Gleißner stellt klar, dass der Ruf nach einer Mehrbelastung für Unternehmen ins Leere geht

Wien (OTS) - 

„Die Wirtschaft bekennt sich zur Beschäftigung und Inklusion von Menschen mit Behinderung. Der aktuelle Rechnungshofbericht bestätigt aber, dass die Quotenvorgaben für Unternehmen so hoch sind, dass sie diese nicht erfüllen können“, sagt Rolf Gleißner, Leiter der Abteilung Sozial- und Gesundheitspolitik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Denn selbst nach vier Jahren Wirtschaftsflaute machen die arbeitslos gemeldeten begünstigten Behinderten nur einen Bruchteil der zu besetzenden Pflichtstellen aus. Angesichts steigender Arbeitslosigkeit stehen diese zudem vermehrt im Wettbewerb mit Arbeitslosen ohne Einschränkung. Dazu kommt, dass Branchen wie Bau oder Verkehr nur begrenzte Einsatzmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung haben.

„Das Problem sind somit nicht die Einstellbereitschaft der Unternehmen oder die zu geringe Ausgleichstaxe – denn auch beschäftigungswillige Betriebe zahlen diese –, sondern das Matching von offenen Stellen und potenziellen Beschäftigten mit Behinderung und der wenig zielgerichtete Mitteleinsatz“, so Gleißner. Der Rechnungshof fordert dementsprechend, Beschäftigungspflicht und Ausgleichstaxe treffsicherer auf die Teilhabe am Arbeitsmarkt auszurichten, die Förderungen besser mit den Ländern abzustimmen und die Fondsverwaltung zu vereinfachen.

„Die Unternehmen nehmen ihre Verantwortung in schwierigen Zeiten wahr, eine Mehrbelastung, wie sie der ÖGB fordert, ist strikt abzulehnen und würde das Beschäftigungspotenzial der Betriebe zusätzlich schwächen“, betont Experte Gleißner. (PWK532/DFS)

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