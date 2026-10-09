Der ÖBVP zum Tag der psychischen Gesundheit: Betroffenen zuhören und Psychotherapie zugänglich machen

Wien (OTS) -

Über psychische Erkrankungen wird viel gesprochen. In diesen Auseinandersetzungen ist es wichtig, dass jene Menschen Gehör finden, die selbst von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Anlässlich des Welttags der psychischen Gesundheit am 10. Oktober, den der Berufsstand der Psychotherapeut zugleich als Tag der Psychotherapie begeht, rückt der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) die Erfahrungen, Bedürfnisse und Anliegen Betroffener in den Mittelpunkt. Das diesjährige internationale Motto „Lived Experiences Heard: Real Voices, Real Change“ unterstreicht, wie wichtig es ist, Betroffenen zuzuhören und ihre Erfahrungen auch bei der Weiterentwicklung der psychosozialen Versorgung zu berücksichtigen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) lebte 2023 weltweit fast jeder siebte Mensch mit einer psychischen Erkrankung. Hinter dieser Zahl stehen unterschiedliche Lebensgeschichten, Belastungen und Bedürfnisse. Welche Unterstützung Menschen brauchen, lässt sich nur gemeinsam mit ihnen verstehen.

Die Menschen hinter den Diagnosen sehen

Eine psychische Erkrankung kann den Alltag, die Beziehungen und das Berufsleben erheblich verändern. Sie sagt aber wenig darüber aus, was einen Menschen insgesamt ausmacht. Betroffene brauchen ein Umfeld, in dem sie offen über ihre Situation sprechen können, ohne auf ihre Erkrankung reduziert zu werden.

„Wer selbst eine Krise durchlebt hat, weiß, wie wichtig es ist, ernst genommen zu werden. Oft sind es nicht nur die Erkrankung oder die Krisen selbst, die belasten, sondern auch Unverständnis, Vorurteile und fehlende Unterstützung. Wir brauchen Menschen, die uns zuhören, aber vor allem auch Menschen, die bereit sind, aus unseren Erfahrungen zu lernen. Denn gehört zu werden ist wichtig - etwas verändern zu können ist entscheidend“, betont der Vorstand von IDEE Austria.

Auch österreichische Daten zeigen, wie viele Menschen betroffen sind: In der Gesundheitsbefragung 2019 von Statistik Austria berichteten rund neun Prozent der Frauen und sechs Prozent der Männer ab 15 Jahren, innerhalb der vergangenen zwölf Monate unter Depressionen gelitten zu haben. Verständnis im Umfeld und der Zugang zu professioneller Unterstützung sind deshalb für viele Menschen von großer Bedeutung.

Psychotherapie unterstützt auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung

Psychotherapie ist eine wissenschaftlich fundierte Behandlung psychischer Erkrankungen. Sie kann helfen, Beschwerden zu lindern, eigene Verhaltens- und Beziehungsmuster besser zu verstehen und Veränderungen im Alltag zu ermöglichen. Grundlage dafür ist eine vertrauensvolle psychotherapeutische Beziehung, in der persönliche Erfahrungen, Fragen und Ziele Platz haben.

„In der Psychotherapie geht es darum, gemeinsam mit den Menschen zu verstehen, was sie belastet und welche Veränderungen möglich sind. Eine tragfähige psychotherapeutische Beziehung ermöglicht es, schwierige Erfahrungen anzusprechen und neue Wege zu entwickeln. Die Bedürfnisse und Ziele der Patient:innen geben dabei die Richtung vor“, betont Barbara Haid, Präsidentin des ÖBVP.

Für Betroffene zählt neben der fachlichen Unterstützung auch, die eigene Behandlung mitgestalten zu können. Ihre Erfahrungen helfen dabei, gemeinsam passende Schritte zu entwickeln. Dieses Wissen ist ebenso wertvoll, wenn Versorgungsangebote geplant und weiterentwickelt werden.

Erfahrungen aufgreifen und Unterstützung ermöglichen

Der ÖBVP appelliert an Politik, Sozialversicherung und Gesundheitsinstitutionen, Betroffene und ihre Interessenvertretungen verbindlich an der Weiterentwicklung der Versorgung zu beteiligen. Dazu gehört auch, bestehende Versorgungslücken zu schließen und einen zeitnahen, leistbaren Zugang zu psychotherapeutischer Behandlung sicherzustellen.

„Die Erfahrungen Betroffener zeigen uns, worauf es im Alltag ankommt. Sie müssen bei Entscheidungen über die Versorgung berücksichtigt werden. Aufgabe der Politik ist es, dafür verlässliche Möglichkeiten der Mitsprache zu schaffen und sicherzustellen, dass Menschen die psychotherapeutische Unterstützung bekommen, die sie brauchen“, so Haid abschließend.