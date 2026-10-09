ÖGB: Entwicklung der deutschen Rente als Warnung: Österreich muss an starken gesetzlichen Pensionen festhalten

Wien (OTS) -

Die Diskussion über die Alterssicherung in Deutschland ist auch für Österreich relevant. Für ÖGB-Pensionsexpertin Anja Hafenscher ist klar: „Wer die gesetzliche Pension schwächt, riskiert niedrigere Leistungen und mehr Altersarmut. Österreich darf diesen Irrweg keinesfalls einschlagen.“

Deutsches Modell führt zu niedrigeren Pensionen

Deutschland hat das Niveau der gesetzlichen Rente nach und nach gesenkt und stärker auf private Vorsorge gesetzt. „Die Schwächung der gesetzlichen Rente hat zu deutlich niedrigeren Pensionen als in Österreich geführt. Private Vorsorge konnte diese Lücken nicht schließen, da nicht jeder die finanziellen Mittel hat, privat vorzusorgen“, so Hafenscher.

ÖGB: Gesetzliche Pension stärken statt privatisieren

Österreich müsse seine starke erste Säule bewahren. Die gesetzliche Pension schütze vor Altersarmut und sichere ein würdevolles Leben im Alter. Forderungen nach einem höheren Pensionsantrittsalter und mehr Privatisierung sieht Hafenscher kritisch: „Die Lehre aus Deutschland ist klar: Wir müssen die gesetzliche Pension stärken statt schlechtreden. Österreich muss dieses Erfolgsmodell absichern und die solidarische Pensionsversicherung als zentrale Säule unseres Sozialstaats ausbauen.“

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