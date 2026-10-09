SPÖ-Schroll zu OMV-Zahlen: „Weniger Übergewinne bei der OMV heißt mehr Geld in den Taschen der Bevölkerung“

Wien (OTS) -

Die OMV AG hat heute bekanntgegeben, dass Markteingriffe in Rumänien und Österreich die Gewinne der OMV im dritten Quartal 2026 um rund 150 bis 200 Millionen Euro gesenkt haben. Der Großteil der Eingriffe würde aber erst in den kommenden Monaten spürbar. „Weniger Übergewinne bei der OMV heißt mehr Geld in den Taschen der Bevölkerung. Die Zahlen zeigen, dass unsere Preiseingriffe wirken. Schlechte Zeiten für die Menschen dürfen nicht die besten Zeiten für Ölkonzerne sein“, so SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. ****

Schroll betont, dass die Preise nach wie vor zu hoch sind. Durch Trumps Krieg im Iran sind die Energiepreise weltweit stark gestiegen. Ölkonzerne wie die OMV haben zusätzlich ihre Gewinne erhöht. „Nur ein Ende der Kriege bringt nachhaltig niedrigere Preise. Bis dahin werden wir alles tun, was bei uns in Österreich möglich ist, um unsere Bevölkerung vor hohen Preisen zu schützen“, so Schroll.

Die Preiseingriffe der Regierung seien nicht nur absolut notwendig, um Übergewinne zu begrenzen und Autofahrer:innen zu entlasten. „Sie sind auch wirtschaftlich vernünftig. Jedes Unternehmen wird durch die neue Spritpreisbremse entlastet. Die Einzigen, die nichts davon haben, sind Tankstellen und Raffinerien – und das ist gut so!“, so Schroll.

Das Ziel der SPÖ in der Regierung beschreibt der Abgeordnete so: „Die Vorgängerregierung hat zugeschaut und die Preise durchrauschen lassen. Wir machen vernünftige Wirtschaftspolitik und greifen in die Preise ein, um die Inflation zu dämpfen. Das ist gut fürs Budget und gut für Wirtschaft und Arbeitsplätze!“ (Schluss) mf/lw