Österreichischer Handelspreis 2026: Handelsverband zeichnet Familie Mayr von Fussl Modestraße für ihr Lebenswerk aus

Gmunden (OTS) -

Premiere in Gmunden: Erstmals wurde nicht eine Person, sondern eine gesamte Unternehmerfamilie mit dem Österreichischen Handelspreis ausgezeichnet. Die Verleihung des Preises an die Familie Mayr, Eigentümerfamilie der Fussl Modestraße, fand im feierlichen Rahmen des Tags des Handels statt. Mit der höchsten Auszeichnung des heimischen Handels würdigt der Handelsverband das gemeinsame, generationenübergreifende Lebenswerk der Familie Mayr. Aus einer kleinen Gemischtwarenhandlung in Ort im Innkreis entwickelte sie ein modernes Modehandelsunternehmen mit rund 200 Filialen in Österreich und Süddeutschland sowie mehr als 1.400 Mitarbeiter:innen.

„Die Familie Mayr steht für Unternehmergeist, Mut und Bodenständigkeit. Sie zeigt, wie ein Handelsunternehmen über Generationen wachsen und sich weiterentwickeln kann, ohne seine Wurzeln zu verlieren. Mit dem Österreichischen Handelspreis würdigen wir dieses gemeinsame Lebenswerk und einen herausragenden Beitrag zum österreichischen Handel“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands.

Von der Gemischtwarenhandlung zum erfolgreichen Modefilialisten

Den Grundstein legte Felix Fußl 1871 mit einer Gemischtwarenhandlung in Ort im Innkreis. Berta und Karl Mayr senior spezialisierten das Unternehmen später auf Textilien und eröffneten die ersten Filialen. Als ihre Söhne Karl und Ernst Mayr 1996 die Führung übernahmen, zählte Fussl 15 Standorte. Gemeinsam mit ihren Ehefrauen Maria und Martina Mayr entwickelten sie das Unternehmen konsequent weiter und setzten mit dem Schritt nach Deutschland einen weiteren Meilenstein.

In ihrer Laudatio betonte Susanne Dickstein, Chefredakteurin der Oberösterreichischen Nachrichten, dass diese Zahlen alleine die Erfolgsgeschichte nicht ausreichend erzählen. „Wachsen kann nur, wer seine Wurzeln nicht verliert“, so Dickstein. „Im Handel kann man vieles planen, auch gute Ideen kann man kopieren. Aber Leidenschaft, Unternehmergeist und Unternehmenskultur nicht.“ Die besondere Leistung der Familie bestehe nicht darin, die Tradition zu verwalten, sondern mit Mut die Zukunft zu gestalten.

Familie Mayr stellt Mitarbeiter:innen in den Mittelpunkt

Bei der Entgegennahme der Auszeichnung richteten die beiden Geschäftsführer Karl und Ernst Mayr ihren ersten Dank an ihr Team: „Der Preis gilt ganz klar unseren Mitarbeiter:innen.“ Der Oberösterreicher Karl Mayr zitierte den ebenfalls aus Oberösterreich stammenden Komponisten Anton Bruckner, dessen 130. Todestag diese Woche begangen wird: „Wer hohe Türme bauen will, muss sich um ein gutes Fundament kümmern.“ Besonders im Modehandel sei dieses Fundament das Sortiment – das bei der Fussl Modestraße von Maria Mayr verantwortet wird.

Ernst Mayr, der auch im Präsidialrat des Handelsverbands tätig ist, betonte auch seine Freude am gemeinsamen Einsatz für den österreichischen Handel. Besonders wichtig seien ihm faire Wettbewerbsbedingungen gegenüber Anbietern aus China. Fussl hat dazu auch selbst ein Verfahren gegen Temu angestrengt.

Österreichischer Handelspreis: höchste Auszeichnung des heimischen Handels

Der Handelsverband vergibt den Österreichischen Handelspreis als höchste Auszeichnung des heimischen Handels seit 2018 jährlich im feierlichen Rahmen des Tags des Handels. Der Preis zeichnet Persönlichkeiten für ihr Lebenswerk aus, die die österreichische Handelsbranche besonders geprägt und positiv weiterentwickelt haben. Die Auswahl erfolgt durch eine hochkarätige Jury, bestehend aus dem Präsidium des Handelsverbands.

Zu den bisherigen Preisträger zählen Luis Drexel, Günther Helm, Ferdinand Brenninkmeijer, Harald J. Mayer, Frank Hensel, Katharina Schneider, Gerhard Drexel und Jürgen Sutterlüty.

Druckfähige Fotos der Preisverleihung finden Sie in Kürze im Pressebereich auf www.handelsverband.at.