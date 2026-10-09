  • 09.10.2026, 10:18:32
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FPÖ — Mayer zu den niedrigen Gasfüllständen „Wer sich auf die EU verlässt, ist verlassen!“

Wien (OTS) - 

„Die EU mischt sich immer stärker in den nationalen Energiemix der Mitgliedstaaten ein, verbietet schrittweise russisches Gas und gefährdet damit unsere Versorgungssicherheit“, kritisiert der freiheitliche Europaabgeordnete Georg Mayer. Laut dem aktuellen Winterversorgungsausblick des europäischen Gasnetzbetreiberverbands ENTSOG könnten die europäischen Gasspeicher bis zum Frühjahr 2027 auf nur noch elf Prozent absinken.

„Schon im Frühjahr 2026 lagen die Speicherstände mit 28 Prozent auf einem Dreijahrestief. Nun drohen noch dramatischere Engpässe. Statt den Mitgliedstaaten ihre Energiepolitik vorzuschreiben, sollte Brüssel endlich für Versorgungssicherheit sorgen. Wer sich auf die EU verlässt, ist verlassen!“, so Mayer.

„Österreich muss selbst entscheiden können, woher es seine Energie bezieht - jahrzehntelang kam Wärme und Wohlstand aus den russischen Pipelines. Wir brauchen einen leistbaren, sicheren und eigenständigen Energiemix statt ideologischer Verbote aus Brüssel. Unsere Bürger und Betriebe dürfen nicht die Leidtragenden dieser verfehlten EU-Energiepolitik sein“, betont Mayer abschließend.

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