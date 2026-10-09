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AVISO: Montag, 12.10., 10:00 Uhr – PK Maurer und Schallmeiner – Plenarvorschau und Aktuelles
Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit stellvertretender Klubobfrau Sigi Maurer und Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner ein. Thema sind die Schwerpunkte der kommenden Nationalratssitzung sowie aktuelle politische Entwicklungen.
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Montag, 12.10.2026, 10:00 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].
PK Maurer und Schallmeiner – Plenarvorschau und Aktuelles
Datum: 12.10.2026, 10:00 Uhr
Ort: Presseraum der Grünen
Löwelstraße 12
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]
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