Grüne/Neßler: Bundesländer lassen 67 Millionen Euro pro Jahr für Kinderbetreuung liegen – Familien zahlen den Preis

Wien (OTS) -

„Die neue Kindergartenstatistik zeigt einmal mehr: Welches Angebot Familien vorfinden, ist in Österreich reine Glückssache. Es darf nicht vom Wohnort abhängen, ob Eltern Beruf und Familie vereinbaren können. Das Geld für spürbare Verbesserungen läge bereit, doch die Bundesländer holen es schlichtweg nicht ab“, stellt Barbara Neßler, Familiensprecherin der Grünen, fest.

„Eine parlamentarische Anfrage von uns hat bereits im September gezeigt, dass die Länder 67 Millionen Euro im Jahr an Bundesmitteln ungenutzt liegen lassen. Geld, das für bessere Betreuungsschlüssel, längere Öffnungszeiten und kleinere Gruppen verwendet werden könnte. Während Eltern händeringend nach passenden Plätzen suchen, bleiben wichtige Gelder ungenutzt. Damit werden Familien und Eltern im Stich gelassen – und am Ende gilt wieder einmal das Motto: Die Mama wird’s schon richten“, so Neßler.

„Diese Postleitzahl-Lotterie muss endlich ein Ende haben. Wenn verfügbare Mittel nicht genutzt werden, zahlen vor allem Frauen den Preis – durch ungewollte Teilzeit und berufliche Dämpfer. Vor allem aber geht es um die Kinder selbst: Der Kindergarten ist der allererste Bildungsort im Leben. Jedes Kind hat das Recht auf die besten Startchancen, völlig egal, in welchem Bundesland es aufwächst. Wir brauchen jetzt einen verbindlichen Ausbauplan für die Bundesländer und einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem 1. Geburtstag, damit endlich was weitergeht“, fordert Neßler.