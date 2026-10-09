vida zum Budgetentwurf der Landesregierung: Stoppt die Budgetkürzungen in den Spitälern!

Graz (OTS) -

Die geplanten Budgetkürzungen der steirischen Landesregierung sorgen bei Beschäftigten in den Spitälern für große Besorgnis. Für das Landesbudget 2027 sind Kürzungen von über 30 Millionen Euro vorgesehen. Die reale Kürzung dürfte aufgrund steigender Preise aber noch wesentlich höher liegen.

„Wer im Spital kürzt, trifft immer Personal und Patienten“, so Hans-Jürgen Taschner, Fachbereichssprecher Gesundheit der vida Steiermark und Betriebsratsvorsitzender der Barmherzigen Brüder in Graz.

„Wir erleben seit Jahren, dass das Arbeitstempo zunimmt, die Zahl der Patient:innen steigt und gleichzeitig immer weniger Personal zur Verfügung steht. Viele Kolleg:innen arbeiten bereits heute am Limit – in unserem Haus können sich laut einer aktuellen Umfrage seitens Gewerkschaft nur noch 20% vorstellen, bis zur Pension in Vollzeit zu arbeiten. Und wir sind alles andere als ein Einzelfall“, so der Gewerkschafter.

Immer mehr Arbeit, immer weniger Personal

Die Belastung im Gesundheits- und Sozialbereich hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Gleichzeitig wird es schwieriger, ausreichend Personal zu gewinnen und langfristig im Beruf zu halten. Die Folgen sind nicht nur für die Beschäftigten spürbar: Auch die Versorgung und die Wartezeiten geraten spürbar unter Druck.

„Die Landesregierung verweist auf eine ‚schwierige Budgetlage‘. Doch wann war es schon einmal die richtige Entscheidung, in Spitälern zu kürzen? Betroffen davon sind wir alle – und das, während die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Das Budget sollte einnahmenseitig, nicht ausgabenseitig saniert werden“, so Gernot Acko von der Gewerkschaft vida.

„Mehr von uns ist besser für alle“

Gewerkschaft vida und ÖGB unterstützen eine Petition von Kolleg:innen aus den Ordensspitälern gegen die Budgetkürzungen, die sich an die politisch Verantwortlichen im Land richtet, und die breite Öffentlichkeit zur Unterstützung aufruft.

Dort heißt es: „Wir fordern das nicht aus Bequemlichkeit oder Luxus. Wir fordern es, weil viele Beschäftigte schon jetzt an ihrer Belastungsgrenze arbeiten. Wir wollen auch in Zukunft für unsere Patient:innen so da sein können, wie sie es verdienen. Denn mehr von uns ist besser für alle!“

Link zur Petition: https://mein.aufstehn.at/p/stopp-budgetkuerzungen