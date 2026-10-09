Pressepreis 2026 der Österreichischen Tierärztekammer vergeben

Wien (OTS) -

Mit dem ÖTK-Pressepreis würdigen die Österreichische Tierärztekammer (ÖTK) und der Österreichische Tierärzteverlag journalistische Beiträge, die das breite Tätigkeitsfeld der Tierärzt*innen sowie ihren wichtigen Beitrag zur Gesundheit von Tieren und Menschen in den Mittelpunkt stellen.

Bei der feierlichen Preisverleihung am Do., den 8.10.2026 im Presseclub Concordia begrüßte ÖTK-Präsident Mag. Kurt Frühwirth die geladenen Gäste und unterstrich die Bedeutung einer fundierten Berichterstattung über tierärztliche Themen. „Gerade in Zeiten von KI und Fake-News, tragen professionelle journalistische Beiträge wesentlich dazu bei, dass tierärztliche Themen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden“, betont Mag. Kurt Frühwirth, Präsident der Österreichischen Tierärztekammer.

In den historischen Räumlichkeiten des Presseclubs kamen Tierärzt*innen und Medienvertreter*innen zusammen, um die ausgezeichneten Leistungen zu würdigen. Durch den Abend führte Moderator Gerald Groß, der die Veranstaltung professionell begleitete.

Nach dreijähriger Unterbrechung wurde der ÖTK-Pressepreis heuer wieder vergeben. Ausgezeichnet wurden journalistische Arbeiten, die das öffentliche Verständnis für tierärztliche Fragestellungen fördern und zur stärkeren Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Relevanz beitragen.

„Qualitätsvoller Journalismus schafft Aufmerksamkeit für Themen, die im Alltag oft zu wenig Beachtung finden. Mit dem ÖTK-Pressepreis möchten wir jene Medienschaffenden auszeichnen, die mit ihrer Arbeit das Bewusstsein für die Bedeutung des tierärztlichen Berufs stärken“, erklärte Frühwirth.

Im Mittelpunkt der prämierten Beiträge standen insbesondere Tiergesundheit, Tierschutz, berufspolitische Entwicklungen sowie Fragen des Konsumentenschutzes und der Lebensmittelsicherheit.

Folgenden Preisträger*innen wurden ausgezeichnet:

Auszeichnung für die Bewusstseinsbildung des Tierarztberufs und der sachlichen Darstellung des Tierärzt*innenmangels:

1) Jonathan Scheucher, Ö1-Redaktion “Moment”, ORF Radio

„Großtierärzte kämpfen um Nachwuchs“,

ausgestrahlt am Mittwoch, 7. Jänner 2026, 15:30 Uhr



2) Miriam Steiner, MA, Ö1-Redaktion “Moment”, ORF Radio

„Generationenwechsel in der Großtiermedizin“,

ausgestrahlt am Donnerstag, 18. April 2024, 15:30 Uhr

Auszeichnung der ORF-Studio2-Redaktion für Beiträge zum Thema Tierschutz:

3) Dr. Katrin Jenni, “Studio 2”, ORF 2

Rubrik „Tier der Woche“,

Studiogespräche mit Tierärztinnen und Tierärzten

seit 2020 laufend



Auszeichnung für das Imagevideo der Österreichischen Tierärztekammer:

4) Lisa Miriam Reichenauer, MA, freie Redakteurin

veröffentlicht am 25. September 2024 (ÖTK-Website)

Link zum Video:

https://www.tieraerztekammer.at/oeffentlicher-bereich/medien/imagevideo



Link zur Bildergalerie: https://www.picdrop.com/markuswache/9kMEBhBFop

Fotocredit: ÖTK/Markus Wache



Zum ÖTK-Pressepreis

Der Preis wurde mit Unterbrechungen seit 2005 vergeben, zuletzt im Jahr 2023. Über die Vergabe der Auszeichnung entschied eine Jury bestehend aus dem Präsidenten der Österreichischen Tierärztekammer, Mag. Kurt Frühwirth sowie dem Vorstand und der Geschäftsführung des Österreichischen Tierärzteverlages. Der Preis wurde mit je 1.000,- Euro dotiert.