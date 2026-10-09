Weltmädchentag: 253 Bürgermeisterinnen als Vorbilder

Wien (OTS) -

Anlässlich des Weltmädchentags am 11. Oktober betont der Österreichische Gemeindebund die Bedeutung von Bürgermeisterinnen als Vorbilder für Mädchen und junge Frauen. Bürgermeisterinnen machen vor Ort sichtbar, was möglich ist – und ermutigen Mädchen und junge Frauen, selbst Verantwortung zu übernehmen und ihre Gemeinden mitzugestalten.



Aktuelle Zahlen zeigen, dass noch nie so viele Frauen ein Bürgermeister-Amt bekleidet haben wie heute: Erstmals in der Geschichte Österreichs gibt es 253 Bürgermeisterinnen in den heimischen Gemeinden. Damit steigt der Frauenanteil im Amt auf 12 Prozent. Im Vergleich zu vor zehn Jahren ist das ein Zuwachs von rund 64 Prozent oder ein Plus von rund 100 Frauen im Amt (2016 gab es nur 154 Bürgermeisterinnen in Österreich). Seit der Jahrtausendwende hat sich die Anzahl der Bürgermeisterinnen mehr als verfünffacht (1999: 45 Bürgermeisterinnen).



„Wenn Mädchen schon in jungem Alter Frauen in politischen Spitzenpositionen erleben, hat das bereits einen nicht zu vernachlässigenden Nachahm-Effekt. Noch nie waren so viele Frauen in der Kommunalpolitik tätig wie jetzt. Das ist ein wichtiger Schritt“, so die Vizepräsidentinnen des Österreichischen Gemeindebundes, Bürgermeisterin Daniela Kampfl und Bürgermeisterin Bettina Lancaster. Gleichzeitig betonen sie: „Wir sehen aber auch, dass noch viel Luft nach oben ist. Es ist wichtig, dass Frauen in den Kommunen mitbestimmen. Mit der politischen Nachwuchsförderung kann man nicht früh genug beginnen. Immerhin ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung weiblich und deren Interessen und Lebensrealitäten sollten entsprechend in der Politik vertreten sein. Deshalb fordern wir Mädchen und Frauen in ganz Österreich auf: Macht mit, engagiert euch! Die Kommunalpolitik ist dafür der beste Einstieg.“



Rund um den Weltmädchentag laden Gemeinden in ganz Österreich gezielt Mädchen und junge Frauen im Rahmen von „Girls in Politics“ zu einem „Schnuppern“ in der Kommunalpolitik ein. Damit soll das Interesse der Mädchen an Politik vor Ort geweckt werden – gleichzeitig können sie ihre Perspektiven einbringen.



In Niederösterreich wurde Anfang September die 100ste Bürgermeisterin gewählt. Damit ist Niederösterreich das Bundesland mit dem höchsten Frauenanteil bei den Bürgermeisterinnen (17,5 Prozent). Oberösterreich hat mit 56 Bürgermeisterinnen oder 12,8 Prozent den zweithöchsten Frauenanteil. Salzburgs Gemeinden stehen 14 Bürgermeisterinnen vor – das sind 11,8 Prozent. Burgenland hat 17 Ortschefinnen (9,9 Prozent), Vorarlberg neun (9,4 Prozent) und die Steiermark hat 25 (8,8 Prozent). An der Spitze der Tiroler Gemeinden stehen 22 Frauen (7,9 Prozent), in Kärnten sind es zehn (7,6 Prozent).



In 25 Gemeinden stehen übrigens gleich zwei Frauen an der Spitze: Dort gibt es neben einer Bürgermeisterin auch eine (erste) Vizebürgermeisterin. Wenn man die Gemeinden dazuzählt, wo neben der Bürgermeisterin eine Frau die Rolle der zweiten Vizebürgermeisterin bekleidet, so sind es 31.