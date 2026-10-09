Welthundetag: Mogli wartet sehnsüchtig am Tierschutzhof

Lochen/See (OTS) -

Der Tierschutzhof Pfotenhilfe ist immer wieder mit Hunden konfrontiert, deren Halter ins Krankenhaus oder Altersheim mussten oder gar verstorben sind und niemand da ist, der sich um diese kümmern will oder kann. Anlässlich des Welthundetags am 10. Oktober macht die Pfotenhilfe darauf aufmerksam: "Egal wie alt man selbst ist, man sollte sich immer vor einer Hundeanschaffung gut überlegen und planen, was mit dem Hund passiert, wenn man sich einmal selbst nicht mehr um ihn kümmern kann" , so Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler.

Der aktuellste Fall ist so traurig wie dramatisch: "Moglis Herrchen ist verstorben und sein Weg führte ihn über eine Tierklinik zu einer völlig überforderten neuen Halterin und daher sehr bald zu uns", so Stadler. "Wir mussten den kleinen Hundeopa nicht nur trösten, sondern sogar grundimmunisieren, weil man sich viele Jahre nicht einmal um die grundlegendsten Erfordernisse, wie Impfungen und Entwurmungen gekümmert hatte."

Der entzückende Mogli sucht dringend eine neue Familie, damit er nicht seine ersten Weihnachten nicht nur ohne Herrchen, sondern auch noch im Tierheim verbringen muss. "Wir bieten unseren Hunden zwar sehr viel Liebe, Platz und Auslauf, beste Pflege und tierärztliche Versorgung, aber eine eigene Familie können auch wir nicht ersetzen", so Stadler abschließend.

Alle Infos über den erst 15-jährigen Mischlingsrüden und alle anderen Hunde des Tierschutzhofs Pfotenhilfe gibt es unter https://pfotenhilfe.at/hundevermittlung-in-der-pfotenhilfe/