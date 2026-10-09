atomstopp for future beim Klimastreik in Linz: Atomkraft befeuert die Erdüberhitzung

Linz (OTS) -

" Wer neue Atomkraftwerke bauen will, bindet Milliarden und Ressourcen für Jahrzehnte. Bis ein heute geplantes AKW Strom liefern würde, muss die Energiewende aber weitgehend geschafft sein, wenn wir unsere Erde lebenswert erhalten wollen ", stellt Herbert Stoiber, Geschäftsführer von atomstopp_atomkraftfrei leben! fest.

Wie sehr eine starke Atomfixierung dem Ausbau der Erneuerbaren im Weg steht, zeigen Tschechien und Frankreich. Zwar wird in beiden Ländern derzeit kein AKW gebaut, aber sie verplanen Milliarden für neue Atomprojekte, die eher erst nach 2050 Strom liefern würden, wenn sie überhaupt je fertiggestellt werden. Gleichzeitig versagen beide Länder beim Ausbau der Windkraft.

Daher ist die österreichische Bundesregierung gefordert, auf EU-Ebene endlich wirksam gegen die Förderung von AKW-Projekten vorzugehen. Um dabei glaubwürdig zu sein, müssen allerdings die Hausaufgaben gemacht werden: Wir brauchen dringend ein wirksames Klimaschutzgesetz sowie einen konsequenteren Ausbau der Erneuerbaren.

Dafür ruft unter dem Motto "Ohne Klimaschutz ist alles nix!" Fridays For Future am 16. Oktober österreichweit zum Klimastreik auf. In Linz wird die Demonstration von FFF Linz gemeinsam mit der Klima-Allianz OÖ organisiert.

FFF-Klimastreik: Ohne Klimaschutz ist alles nix!"

Datum: 16.10.2026, 16:00 Uhr - 16.10.2026, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Pfarrplatz Linz, dann Demozug zum Landhaus

URL: https://fridaysforfuture.at/events/grossstreik