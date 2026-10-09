Weltmädchentag: „Girls in Politics“ macht Politik auf allen Ebenen erlebbar

Wien (OTS) -

Rund um den Internationalen Tag der Mädchen am 11. Oktober bringt die Initiative „Girls in Politics“ Mädchen und junge Frauen mit jenen Menschen zusammen, die Politik gestalten. In zahlreichen Städten und Gemeinden in ganz Österreich erhalten Mädchen und junge Frauen die Möglichkeit, einen Tag lang eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister in ihrem Alltag zu begleiten. In Wien beteiligen sich die Gemeindebezirke, Bezirksvorsteherinnen und Bezirksvorsteher öffnen ihre Türen. Auch Abgeordnete zum Nationalrat, Mitglieder des Bundesrats, Landtagsabgeordnete sowie Vertreterinnen der Sozialpartnerorganisationen ermöglich ein Schnuppern in ihre vielfältige politische Arbeit. So wird Politik auf allen Ebenen unmittelbar erlebbar. Damit sollen gezielt junge Frauen für Politik interessiert und motiviert werden.

„Girls in Politics schafft Raum für Begegnungen und Austausch auf Augenhöhe. Diese Initiative zeigt –Politik ist vielfältig und sie braucht die Erfahrungen, Ideen und Perspektiven von Mädchen und jungen Frauen. Ob in der Gemeinde, im Landtag oder im Parlament – mit ‚Girls in Politics‘ schaffen wir einen niederschwelligen Zugang und stärken die politische Teilhabe von Mädchen und jungen Frauen, denn Politik muss ein Ort sein, an dem junge Frauen gleichberechtigt mitgestalten und mitentscheiden.“, betont Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner.

Das Projekt ermöglicht Mädchen zwischen 6 und 18 Jahren einen direkten Einblick in die vielfältigen Aufgaben von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern oder auch Nationalrats- oder Landtagsabgeordneten. Sie begleiten Termine, besuchen Einrichtungen ihrer Gemeinde, lernen Entscheidungsprozesse kennen und können mit den politisch Verantwortlichen über ihre eigenen Anliegen und Ideen sprechen.

Auch der Österreichische Städtebund betont die Wichtigkeit des Projekts: „Die Wiener Frauenstadträtin und Vorsitzende des Städtebund-Frauenausschusses, Elke Hanel-Torsch, die selbst am Projekt teilnimmt, betont: „Das Projekt Girls in Politics kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Unser Ziel ist es, Politik für Mädchen und junge Frauen greifbar zu machen und ihnen Lust auf`s Gestalten zu machen. In einer funktionierenden Demokratie braucht es junge Frauen mit ihren Perspektiven, ihren Ideen und ihrem Mut, um selbstbestimmt eigene Wege zu gehen.“ Wien nimmt seit 2025 am Projekt teil, darunter etliche Wiener Bezirke und Gemeinderätinnen.

Zudem tritt der Österreichische Städtebund für faire, einheitliche Regelungen bei Karenz und Pensionen ein; diese sollen zu keiner sozialpolitischen Schlechterstellung führen, sondern die politische Teilhabe von Frauen stärken.

„Girls in Politics“ ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung, des Österreichischen Gemeindebundes und des Österreichischen Städtebundes. Das Projekt wurde 2022 erstmals durchgeführt und ist mittlerweile zu einer österreichweiten Initiative gewachsen. Nach dem Start als Pilotprojekt für Bürgermeisterinnen beteiligen sich seit 2023 auch Bürgermeister, 2025 kamen die Wiener Gemeindebezirke dazu. Zum fünfjährigen Jubiläum 2026 wird die Initiative erneut erweitert: Erstmals werden auch Nationalrat, Bundesrat, Landtage und Vertreter:innen der Sozialpartnerorganisationen eingebunden.