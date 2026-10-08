  • 08.10.2026, 16:28:02
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Neurauter: Aktivpension bringt mehr Freiheit, Leistung und Wertschätzung

Wien (OTS) - 

“Die Aktivpension ist ein Angebot an all jene, die nach dem Regelpensionsalter freiwillig weiterarbeiten möchten. Mit bis zu 15.000 Euro steuerfreiem Zuverdienst schaffen wir einen echten Anreiz, Erfahrung und Know-how weiterhin einzubringen”, betonte heute, Donnerstag, die Tiroler Bundesrätin Klara Neurauter.

So sind die Erfahrung älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise in Bereichen wie Handel, Pflege, Tourismus, Gastronomie und Dienstleistungen besonders wertvoll. “Wenn eine langjährige Fachkraft noch einen Tag einspringt, junge Kolleginnen und Kollegen einschult oder ihr Wissen weitergibt, ist das ein Gewinn für alle.”

Mit 1. Jänner 2027 tritt die Aktivpension in Kraft. “Sie zwingt niemanden, länger zu arbeiten. Sie eröffnet zusätzliche Möglichkeiten. Wer nach jahrzehntelanger Arbeit den Ruhestand genießen möchte, hat sich das verdient. Wer freiwillig weiterarbeiten will, soll dafür aber auch bessere Rahmenbedingungen vorfinden.”

“Freiheit, Leistung und Wertschätzung – dafür steht die Aktivpension. Leistung soll sich lohnen, und wir sagen jenen Menschen ein Danke, die auch über das Regelpensionsalter hinaus einen Beitrag leisten wollen.” (Schluss)

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