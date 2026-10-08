SPÖ-Kumpan-Takacs: „Wir brauchen mehr flächendeckende Kinderbildungseinrichtungen in ganz Österreich“

Wien (OTS) -

Heute wurde der Monitoringbericht zur elementaren Bildung 2025/2026 präsentiert. „Frühkindliche Bildung ist der Schlüssel für ein gutes Leben. Dort kommen Kinder früh mit Gemeinschaft und Sprache in Berührung. Wir brauchen mehr flächendeckende Kinderbildungseinrichtungen in ganz Österreich“, so SPÖ-Elementarpädagogik-Sprecherin Silvia Kumpan-Takacs anlässlich der Präsentation. ****

„Für den Spracherwerb von Kindern tragen beide Elternteile und die Bildungseinrichtungen gemeinsam Verantwortung. Zusätzlich ist wichtig, dass Kinder möglichst früh mit anderen Kindern in Kontakt kommen und miteinander Sprache erlernen“, so Kumpan-Takacs, die selbst jahrelang als Elementarpädagogin gearbeitet hat. Daher sei es zentral, dass die Bundesregierung das zweite beitragsfreie Kindergartenjahr vorantreibt.

„Damit Kinder möglichst früh die beste Bildung bekommen, brauchen wir kleinere Gruppen und mehr Pädagog:innen im Berufsfeld, weil Kinder am besten durch feinfühlige Pädagogin -Kind-Interaktion lernen. Höher qualifizierte Assistenzkräfte unterstützen die Entwicklungsschritte der Kinder. Beides haben wir beschlossen und arbeiten wir im Rahmen der Reformpartnerschaft aus“, so die Abgeordnete.

Schlussendlich, so Kumpan-Takacs, sei ein flächendeckender Ausbau von ganztägigen Kindergärten „auch eine Frage der Gleichstellung von Männern und Frauen. Nur wenn wir genug Angebote für Familien schaffen, können Eltern Familie und Beruf gut vereinbaren und Frauen finanziell unabhängig sein. Dafür brauchen wir verlässliche Öffnungszeiten und Gemeinden, die finanziell in der Lage sind, diese Angebote sicherzustellen.“ (Schluss) mf/lw