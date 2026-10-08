Helvetia holt den 2. Platz beim AssCompact Service Award

Wien (OTS) -

Im Rahmen des AssCompact Trendtags wurden erneut die besten heimischen Versicherungsunternehmen ausgezeichnet. In der Kategorie »Bester Service« erreicht Helvetia Platz zwei und bestätigt damit die starke Position in der Zusammenarbeit mit Vermittler:innen.

Bester Service im Partnervertrieb

»Niemand hat Zeit, sich mit Prozessen zu beschäftigen«, weiß Alexander Neubauer, Leiter Partnervertrieb bei Helvetia Österreich. »In erster Linie müssen digitale Abschlüsse einfach, klar und fehlerfrei funktionieren.«

Helvetia investiert seit Jahren gezielt in digitale Prozesse, die Vermittler:innen bei Beratung, Abschluss und Abwicklung unterstützen. Eine zentrale Rolle spielt dabei das hauseigene Vertriebssystem TIM, das Vertriebspartner:innen bei der täglichen Abwicklung unterstützt.

Für Alexander Neubauer bleibt trotz zunehmender Digitalisierung der persönliche Kontakt entscheidend: »Digitalisierung ist heute die Basis für guten Service. Genauso wichtig sind aber Menschen, die erreichbar sind, fachlich unterstützen und Lösungen finden. Dass unsere Anstrengungen von unseren Vertriebspartner:innen so positiv wahrgenommen und honoriert werden, freut mich besonders. Mein Dank gilt dem gesamten Team, das diese Entwicklung möglich gemacht hat.«

Über die AssCompact Awards

Die AssCompact Awards werden jährlich im Oktober im Rahmen des AssCompact Trendtags vergeben. Grundlage ist eine repräsentative Befragung der österreichischen Versicherungsvermittler:innen. Als wichtiger Gradmesser für die Qualität und Serviceorientierung gilt die Auszeichnung als einer der bedeutendsten Branchenpreise.

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website.