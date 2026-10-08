  • 08.10.2026, 12:39:02
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Bundesrat – SPÖ-Beer: Ältere Beschäftigte stärken und Lebensleistung anerkennen

„Aktivpension“ erleichtert freiwilliges Weiterarbeiten – mehr Mittel für ältere Arbeitnehmer:innen

Wien (OTS) - 

„Wer in der Pension noch ein paar Tage im Betrieb mithelfen will, wer sein Wissen noch ein paar Jahre weitergeben möchte oder schlicht sagt: Ich arbeite gerne und ich kann noch arbeiten – der soll am Ende des Monats auch tatsächlich mehr davon haben“, erklärt SPÖ-Sozialsprecher Sandro Beer in seiner heutigen Rede im Bundesrat die beschlossene „Aktivpension“. ****

Ab 2027 profitieren Menschen, die nach dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter weiterarbeiten können und möchten, von einem steuerlichen Freibetrag bis zu 1.250 Euro monatlich. Gleichzeitig stehen jährlich 100 Millionen Euro zusätzlich für ältere Beschäftigte bereit. „Ein Mensch verliert im Alter nicht plötzlich sein Wissen. Und er verliert schon gar nicht seinen Wert“, so Beer.

Der Wandel der Arbeitswelt durch Digitalisierung, KI und klimafreundliche Technologien verunsichere viele Beschäftigte, betont Beer in seiner Rede. Der neue Arbeitsmarkt-Transformationsfonds soll einen Teil dieser Verunsicherung nehmen und stellt Geld für Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmer:innen bereit. „Unsere Aufgabe kann aber nicht sein, den Menschen einfach immer mehr abzuverlangen. Unsere Aufgabe ist es, gute und sichere Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist für mich respektvoller Umgang“, so Beer abschließend. (Schluss) mf/lw

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