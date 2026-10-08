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AVISO 15.10., 10:15 Uhr – Samariterbund und PULS mit Caroline Athanasiadis: „Wiederbelebung ist kinderleicht!“
Kinder der Samariterjugend demonstrieren, wie im Notfall schnell und richtig gehandelt werden kann.
Anlässlich des Tages der Wiederbelebung am 16. Oktober laden der Samariterbund und PULS (Verein zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes) zu einer gemeinsamen Presseveranstaltung.
Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten Schritte der Wiederbelebung: vom Erkennen eines Notfalls über die Herzdruckmassage bis zum richtigen Einsatz eines Defibrillators. Die jungen Erste-Hilfe-Profis der Samariterjugend führen die einzelnen Schritte praxisnah vor.
Durch das Programm führt die bekannte Moderatorin und Kabarettistin Caroline Athanasiadis.
Termin: Donnerstag, 15. Oktober 2026, 10:15 Uhr
Ort: Samariterbund
Pillergasse 24, Raum 504 (5. Stock)
1150 Wien
Medienvertreter:innen sind herzlich willkommen. Interviews im Anschluss an die Vorführung werden gerne organisiert. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Franziska Springer
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Hollergasse 2-6, 1150 Wien
Mobil +43 664 88 94 88 35
E-Mail [email protected]
www.samariterbund.net
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