Korosec zum Welttag der psychischen Gesundheit: „Einsamkeit darf im Alter nicht zum Schicksal werden“

Wien (OTS) -

Anlässlich des Welttags der psychischen Gesundheit am 10. Oktober macht Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec auf ein Thema aufmerksam, das gerade für ältere Menschen von großer Bedeutung ist: Einsamkeit. „Einsamkeit kann jede und jeden treffen – im Alter steigt jedoch das Risiko, dass soziale Kontakte weniger werden. Das dürfen wir als Gesellschaft nicht hinnehmen“, sagt Korosec.

Einsamkeit sei weit mehr als ein belastendes Gefühl. Sie könne auch Folgen für die Gesundheit haben. „Studien zeigen, dass chronische Einsamkeit mit einem erhöhten Risiko für Depressionen, Angststörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie mit einem höheren Sterberisiko verbunden ist. Deshalb müssen wir Einsamkeit ernst nehmen und stärker als Gesundheits- und Gesellschaftsthema verstehen“, merkt Korosec an.

Der Verlust des Partners oder der Partnerin, gesundheitliche Einschränkungen, ein kleiner werdender Freundeskreis oder fehlende Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe könnten dazu führen, dass Ältere zunehmend isoliert leben. Dabei seien regelmäßige Begegnungen, soziale Kontakte und das Gefühl, gebraucht zu werden, wichtige Faktoren für das psychische Wohlbefinden.

„Psychische Gesundheit gehört in jeder Lebensphase auf die politische und gesellschaftliche Agenda. Alter darf nicht mit Einsamkeit gleichgesetzt werden“, sagt Korosec. Es seien daher mehr Möglichkeiten für Ältere nötig, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen – von Begegnungs- und Freizeitangeboten über ehrenamtliches Engagement bis zu niederschwelligen Unterstützungsangeboten.

„Ein gutes Älterwerden bedeutet nicht nur, möglichst lange gesund zu leben. Es bedeutet auch, eingebunden zu sein, dazuzugehören und nicht allein gelassen zu werden“, sagt Korosec.