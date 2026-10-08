Zum Welthospiztag: Caritas macht auf vielfältiges Unterstützungsangebot aufmerksam und bittet um Spenden

Wien (OTS) -

Anlässlich des Welthospiztages am 10. Oktober macht die Caritas der Erzdiözese Wien auf die Bedeutung einer würdevollen Begleitung am Lebensende aufmerksam. Seit beinahe 40 Jahren begleitet die Caritas schwerkranke und sterbende Menschen sowie deren An- und Zugehörige mit einem breiten Hospiz- und Palliativangebot. „Der Welthospiztag erinnert uns daran, dass zu einem würdevollen Leben auch ein würdevoller Abschied gehört. Hospiz- und Palliativarbeit bedeutet, Menschen gerade in einer besonders sensiblen Lebensphase nicht allein zu lassen. Es geht um Lebensqualität, Selbstbestimmung und darum, Betroffene ebenso wie Angehörige bestmöglich zu begleiten und zu entlasten“, betont Caritasdirektor Klaus Schwertner. „Das tun wir mit vielfältigen Angeboten, die für die Betroffenen zum großen Teil kostenlos sind. Um mehr Menschen mit unserer Hilfe zu erreichen, sind wir dringend auf Spenden angewiesen.“



Breites Angebot für schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen

Das Stationäre Caritas Hospiz bietet insgesamt 16 Plätze und ist das größte Stationäre Hospiz Wiens. Das gemeinsam von der Caritas der Erzdiözese Wien und Casa Leben geführte Angebot begleitet Menschen mit unheilbaren, fortschreitenden Erkrankungen in ihrer letzten Lebensphase. Ein multiprofessionelles Team aus Pflege, Medizin, Sozialarbeit, Therapien, Seelsorge sowie ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen stellt die individuellen Bedürfnisse der Bewohner*innen und ihrer An- und Zugehörigen in den Mittelpunkt. „Das ist besonders wichtig, denn die Menschen, die wir im stationären Hospiz begleiten sind sehr verschieden. Der jüngste im Jahr 2026 betreute Hospizgast war 42 Jahre alt, der älteste 100 Jahre. Eine schwere, lebensverkürzende Erkrankung kann Menschen unterschiedlichen Alters treffen. Was sie gemeinsam haben, ist der Bedarf an professioneller Betreuung und Unterstützung“, sagt Harald Weikl, Leiter des Hospizbereichs der Caritas der Erzdiözese Wien.

Das Stationäre Hospiz ergänzt die bestehenden Angebote der Caritas, die seit Jahrzehnten Pionierarbeit in diesem Bereich leistet. „Allein im vergangenen Jahr wurden rund 2.440 Menschen sowie deren An- und Zugehörige durch unsere mobilen Hospiz- und Palliativteams in Wien und Niederösterreich begleitet. Im Tageshospiz in Wien-Liesing zählten wir im gleichen Zeitraum 167 Besuche schwerkranker Menschen“, so Weikl, der auch die wichtige Rolle von ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen betont. Das Team bestehe aus 262 Menschen, die knapp 16.000 Stunden freiwilligen Einsatz leisten. Die Erfahrungen aus der täglichen Arbeit zeigen, welchen Unterschied Hospizarbeit für Betroffene und Angehörige macht. Neben professioneller medizinischer und pflegerischer Unterstützung sind es oft die Zeit für Gespräche, psychosoziale Begleitung, Entlastung für pflegende Angehörige und die Möglichkeit, den Alltag für einige Stunden hinter sich zu lassen, die schwerkranken Menschen und ihren Familien neue Kraft geben. „Hospizarbeit bedeutet weit mehr als Betreuung am Lebensende. Sie schafft Raum für Begegnung, unterstützt Menschen in schwierigen Lebenssituationen und gibt Angehörigen Halt. Gerade deshalb sind diese Angebote ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Sozial- und Gesundheitssystems“, betont Weikl.



Bedarf an Hospiz- und Palliativversorgung bleibt hoch – Spenden weiterhin nötig

„Mit dem 2022 beschlossenen Hospiz- und Palliativfondsgesetz ist ein wichtiger Schritt für den Ausbau spezialisierter Hospiz- und Palliativangebote gelungen. Doch der Bedarf bleibt höher als das Angebot und wir sind dringend auf Spenden und die Unterstützung von Freiwilligen angewiesen“, appelliert Caritasdirektor Schwertner. „Denn niemand soll auf seinem letzten Lebensweg allein gelassen werden.“