  • 08.10.2026, 11:43:32
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Götze/Grüne: Minister Hanke will KlimaTicket noch teurer machen – es braucht endlich eine Öffi-Preisbremse

Hundertausende Öffi-Nutzer:innen im Land werden wohl bald erneut zur Kasse gebeten

Wien (OTS) - 

„Minister Hanke hat heute erneute Preissteigerungen beim Klimaticket angekündigt – wieder einmal werden hunderttausende Menschen, die jeden Tag mit Bus und Bahn unterwegs sind, noch mehr zur Kassa gebeten. Hanke sieht die Öffi-Nutzer:innen offenbar als Melkkuh. Denn bei hohen Spritpreisen wird sofort über Entlastungen diskutiert, Öffi fahren wird dagegen ständig noch teurer. Wir Grüne fordern eine Öffi-Preisbremse, damit öffentliche Verkehrsmittel für alle leistbar bleiben“, sagt Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen, die angekündigte Verteuerung des Klimatickets.

„Die Regierung verbetoniert lieber Milliarden in neue Autobahnen, zerstört Naturschutzgebiete und fördert mit Millionen den Kauf dreckiger Pick-ups statt in klimafreundliche Mobilität zu investieren. Das ist Verkehrspolitik aus dem vergangenen Jahrhundert. Ganz Europa blickt neidisch auf das österreichische KlimaTicket, das die Grünen in der Regierung hart erkämpft haben. Doch Minister Hanke trägt alles dazu bei, dass sich das Ticket bald nur noch einige wenige leisten können“, meint Götze.

Das KlimaTicket wurde bereits im August 2025 und zu Jahresbeginn 2026 bereits deutlich teurer. Jetzt drohen noch weitere Verteuerungen. „Es ist völlig verkehrt, dass Bus und Bahn immer teurer werden. Wer Öffis fährt, schützt das Klima und entlastet uns alle. Dafür darf man nicht auch noch mit höheren Preisen bestraft werden“, stellt Götze klar.

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