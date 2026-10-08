  • 08.10.2026, 10:52:32
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  • OTS0079

AVISO PK Caritas, 13.10., 9 Uhr: Wenn der Winter zur Existenzfrage wird

Hohe Kosten für Wohnen, Heizen und Essen sind für viele Menschen kaum noch leistbar. Die Caritas fordert von der Regierung entschlossenes Handeln gegen Armut.

Wien (OTS) - 

Die anhaltende Teuerung, die massiv gestiegenen Lebensmittelpreise, Wohn- und Energiekosten bringen immer mehr Menschen an ihre finanziellen Grenzen. Daten der Statistik Austria zeigen: Der Sozialstaat ist an etlichen Stellen nicht mehr armutsfest. Armut hat sich in Österreich auf hohem Niveau verfestigt: 261.000 Menschen leben in absoluter Armut. Zusätzlich ist fast jede*r Fünfte (rund 1.686.000 Personen) von Armut oder Ausgrenzung bedroht. Besonders betroffen: Mindestpensionist*innen, Alleinerziehende und Kinder.

Die Bundesregierung selbst hat einen „Herbst der Ergebnisse“ angekündigt. Wie diese Ergebnisse – allen voran eine Reform der Sozialhilfe – aus Sicht der Caritas aussehen müssen, legt die Hilfsorganisation auf einer Pressekonferenz in einer ihrer Lebensmittelausgabestellen dar.

Ihre Gesprächspartner*innen sind:

  • Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin Caritas Österreich

  • Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

  • Doris Anzengruber, Leitung Sozialberatung, Caritas Wien

  • Klient*innen und Freiwillige der LE+O Lebensmittelausgabe

Medienvertreter*innen sind sehr herzlich zur Pressekonferenz eingeladen.

Um Akkreditierung unter [email protected] wird gebeten.

AVISO PK Caritas, 13.10., 9 Uhr: Wenn der Winter zur Existenzfrage wird

Hohe Kosten für Wohnen, Heizen und Essen sind für viele Menschen kaum noch leistbar. Die Caritas fordert von der Regierung entschlossenes Handeln gegen Armut.

Ihre Gesprächspartner*innen sind:
•	Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin Caritas Österreich
•	Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien
•	Doris Anzengruber, Leitung Sozialberatung, Caritas Wien
•	Klient*innen und Freiwillige der LE+O Lebensmittelausgabe

Medienvertreter*innen sind sehr herzlich zur Pressekonferenz eingeladen.

Um Akkreditierung unter [email protected] wird gebeten.

Datum: 13.10.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pfarre Maria Lourdes, Le+O Lebensmittelausgabe
Haschkagasse 5
1120 Wien

Rückfragen & Kontakt

Caritas Österreich
Lena Kaiserseder
Telefon: +43 676 3364066
E-Mail: [email protected]
www.caritas.at

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[Dienstag, 13.10.2026, 09:00]

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