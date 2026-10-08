ONE IN EIGHT: Wenn Bilder Brustkrebs eine Stimme geben

Wien (OTS) -

Seit 34 Jahren engagieren sich die Estée Lauder Companies im Rahmen ihrer weltweiten Brustkrebskampagne für Aufklärung, Früherkennung, Forschung und Unterstützung Betroffener. In Österreich besteht die langjährige Partnerschaft mit der Österreichischen Krebshilfe bereits seit 24 Jahren.

Foto-Call: 1.134 Einsendungen aus aller Welt

Im Rahmen eines internationalen Open Calls luden die Estée Lauder Companies in Zusammenarbeit mit Fotografiska Emerging Fotokünstler:innen ein, bildstarke Perspektiven zum Thema Hoffnung, Zusammenhalt und Resilienz im Kontext von Brustkrebs einzureichen. Aus insgesamt 1.134 Einsendungen aus aus aller Welt wählte eine Jury 10 Arbeiten aus, die nun in mehreren europäischen Städten präsentiert werden. In Österreich wurden die Werke gestern in der Galerie Suppan Fine Arts präsentiert - die Ausstellung läuft noch bis 9.10.2026.

Für die Estée Lauder Companies begrüßte Linda Zajer die Gäste und bedankte sich bei allen Partner:innen und Unterstützer:innen, die zur Umsetzung der Initiative beigetragen haben.

Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales und Gesundheit hob in ihrem Eröffnungsstatement die Bedeutung von Früherkennung und Vorsorge hervor und unterstrich die zentrale Botschaft der Aktion: „Die Bilder von ‚ONE IN EIGHT‘ berühren, ohne laut zu sein. Sie reduzieren betroffene Frauen nicht auf eine Erkrankung, sondern zeigen ihre schwierige Situation, Angst und Zweifel, aber auch ihre unbeschreibliche Kraft, ihre Hoffnung und ihren Mut. Die Zahl ‚Eine von acht‘ soll uns daran erinnern, achtsam mit uns selbst umzugehen, Früherkennung als Chance zu sehen und füreinander da zu sein.“

Krebshilfe-Präsident Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda beleuchtete die Verbindung zwischen Kunst und Medizin „Medizin und Kunst haben mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Beide verlangen Wissen und Können, aber auch Einfühlungsvermögen, Kreativität und die Fähigkeit, den Menschen in seiner Einzigartigkeit wahrzunehmen. Medizin ist oftmals selbst eine Kunst – nämlich dort, wo wissenschaftliche Erkenntnis auf menschliche Zuwendung, Erfahrung und Intuition trifft."

Für Krebshilfe-Geschäftsführerin Doris Kiefhaber zeigen die Bilder, dass Brustkrebs viel mehr ist als eine medizinische Diagnose. "Die ausgestellten Arbeiten geben berührende Einblicke in Momente der Verletzlichkeit, der Hoffnung und der Stärke. Dabei machen sie auf einfühlsame Weise sichtbar, wie tief die Erkrankung das Leben von Betroffenen und ihrer Angehörigen berühren und welche Spuren sie in Familien und Beziehungen hinterlassen kann."

Für den künstlerischen Blick auf das Projekt sorgten Sophia Emmerich, Lead Editor von Fotografiska Emerging, sowie die Berliner Fotografin Daniela Müller-Brunke, deren Werk The Pink Sock Project zu den zehn ausgewählten Arbeiten zählt. Darüber hinaus wurde eine Videobotschaft der österreichischen Dokumentarfotografin Claudia Wilde gezeigt, deren Arbeit Last Visit ebenfalls Teil der Ausstellung ist und auf eindrucksvolle Weise von Liebe, Sorge und Abschied über Generationen hinweg erzählt.

Unter den weiteren Gästen: Bundesministerin a.D. Maria Rauch-Kallat, Landtagsabgeordnete Sabine Keri, die Pink Ribbon-Botschafterinnen Marika Lichter, Sylvia Eisenburger-Kunz und Uschi Pöttler-Feller sowie die Medienmanager Michael Grabner und Hans Mahr und Krebspatientinnen.

“ONE IN EIGHT”: Poster online erhältlich

Die Ausstellung knüpft damit an das Vermächtnis von Evelyn H. Lauder (geborene Wienerin) an, die 1992 die globale Brustkrebskampagne der Estée Lauder Companies ins Leben rief. Ihr Ziel war es, das Thema Brustkrebs zu enttabuisieren, Betroffenen Mut zu machen und eine weltweite Bewegung für Aufklärung und Forschung zu schaffen.

Die zehn kuratierten Werke der Ausstellung sind auch als Fundraising-Poster unter https://shop.fotografiska.com/de/collections/one-in-eighterhältlich. Die Erlöse unterstützen unter anderem die Österreichische Krebshilfe und deren Arbeit für Menschen mit Brustkrebs.

Ausstellung: ONE IN EIGHT, Suppan Fine Arts, Habsburgergasse 5, 1010 Wien

Ausstellungsdauer: 8. und 9. Oktober 2026



Für Rückfragen:

Linda Zajer, Estée Lauder Cosmetics GmbH, [email protected], Tel: +49 173 5207610

Weiterführende links:

Estée Lauder Companies Brustkrebskampagne: https://www.elcompanies.com/en-gb/our-impact/social/the-breast-cancer-campaign

Fotografiska Emerging: https://shop.fotografiska.com/de/collections/one-in-eight

Österreichische Krebshilfe / Pink Ribbon Kampagne: https://www.pinkribbon.at