Maurer/Grüne zu aktueller OGM-Umfrage: „Grüne sind bereit, das weltoffene Lager anzuführen“

Wien (OTS) -

Eine aktuelle OGM-Umfrage, veröffentlicht von ServusTV, sieht die Grünen bei 15 Prozent und damit erstmals vor der SPÖ. „Eine Umfrage ist kein Wahlergebnis, aber diese zeigt dennoch einen klaren Trend: Viele Menschen wünschen sich eine starke weltoffene Kraft im Land und fühlen sich bei diesem Wunsch von Leonore Gewessler und den Grünen gehört“, zeigt sich Sigi Maurer, stellvertretende Klubobfrau der Grünen, entschlossen.

„Ganz viele Menschen blicken mit Angst auf die Zugewinne der FPÖ mit Herbert Kickl und seinem gewaltbereiten Umfeld“, sagt Maurer. „Dennoch wird für viele immer klarer: Schwarz und Rot sind mit dieser Aufgabe überfordert und sitzen da wie das Kaninchen vor der Schlange. In der ÖVP stellt sich nur noch die Frage, wer sich der FPÖ am billigsten verkauft und die SPÖ versinkt seit Wochen in der Selbstbeschäftigung.“

Die Grünen sehen sich als „einzige Alternative“, wie Vizeklubchefin Maurer ausführt: „Wir sind bereit dazu, das weltoffene Lager in Österreich anzuführen. Nicht umsonst hat unsere Parteichefin das in diesem Herbst klar und deutlich ausgerufen: Ganz viele Menschen suchen eine Kraft, die das Schlimmste verhindert und das Beste für sie erkämpft. Und für immer mehr ist klar, das können nur die Grünen mit Leonore Gewessler sein.“

Aktuell sind die Grünen im Rahmen ihrer Herbstkampagne im ganzen Land unterwegs, um an Haustüren zu klopfen und direkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Diesen Weg sieht Maurer bestätigt: „Die Menschen erwarten sich eine Politik die sich mit ihren Anliegen beschäftigt und nicht mit sich selbst. 15 Prozent in einer Umfrage sind nicht das Ziel, sie ein Anfang und Auftrag an uns Grüne. Wir werden den Weg des Zuhörens und bei den Menschen zu sein entschlossen weitergehen.“