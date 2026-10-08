  • 08.10.2026, 10:20:32
  • /
  • OTS0064

vida-Hebenstreit ortet „Ausbildungsstreik“ der Wirtschaft: hausgemachter Lehrlingsmangel - die Rechnung erhält der Staat

Gewerkschaft fordert Ausbildungsbonus, Ausbildungsfonds und faire Lehrlingsentschädigungen statt Rot-Weiß-Rot-Karten und Saisonier-Kontingenten

Wien (OTS) - 

„Die Wirtschaftskammer beklagt, dass es immer weniger Lehrlinge gibt. Damit beklagt sie ihre eigenen Mitglieder. Die Jungen sind da. Es fehlen die Lehrstellen“, ortet Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida, einen „Ausbildungsstreik“ der Wirtschaft.

Die Betriebe bilden derzeit rund 95.000 Lehrlinge aus, um 4,3 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die überbetriebliche Lehrausbildung wächst dagegen um 5 Prozent auf fast 6.000 Jugendliche. In Wien gibt es 5.163 mehr Lehrstellensuchende als offene Lehrstellen.

„Das ist kein Versagen der Jugend. Das ist ein Ausbildungsstreik der Wirtschaft. Und die Rechnung zahlen wir mit unseren Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Arbeitslosigkeit und fehlende Fachkräfte kosten Geld, Arbeitslosigkeit und Aus- und Weiterbildung über das AMS kostet Geld“, sagt Hebenstreit.

Angebot und Nachfrage gelten auch am Arbeitsmarkt

Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Lehrabschluss um 5 Prozent gestiegen. „Die Wirtschaft bildet zu wenige Fachkräfte aus und klagt dann über Fachkräftemangel. Sie beruft sich gern auf Angebot und Nachfrage. Wenn Fachkräfte knapp sind, will sie aber keinen höheren Lohn zahlen, sondern ruft nach billigen Arbeitskräften aus Drittstaaten mittels Rot-Weiß-Rot-Karte, Saisonier-Kontingenten und anderen Instrumenten des Arbeitskräfteimports“, so der vida-Vorsitzende.

„Wer nicht ausbildet, nicht anständig zahlt und nach Zuzug ruft, handelt wie ein Lohndrückerkartell. Diese Kritik richtet sich gegen diese Politik, nicht gegen Menschen: Wer in Österreich arbeitet, hat Anspruch auf denselben kollektivvertraglich abgesicherten Lohn, egal woher er oder sie kommt“, betont Hebenstreit. Die Einhaltung von Gesetzen und kollektivvertraglichen Regelungen werde aber zu wenig kontrolliert, weil die Behörden durch „schlanke Staat“ Ideologie ausgehungert werden.

Die Gewerkschaft vida fordert:

  • Ausbildungsbonus für Lehrlinge
  • Investitionspaket in Berufsschulen unter Mitfinanzierung der Unternehmen
  • Ausbildungsfonds, in den Betriebe ohne Lehrlinge einzahlen
  • Faire Lehrlingsentschädigungen in der laufenden Herbstlohnrunde
  • In Österreich ausbilden: selbst ausbilden und qualifizieren, bevor nach Fachkräfteverordnungen, Saisonier-Kontingenten und Rot-Weiß-Rot-Karte gerufen wird

„Wer heute keine Lehrlinge ausbildet, darf morgen nicht über fehlende Fachkräfte klagen“, bekräftigt Hebenstreit abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit
Hansjörg Miethling
Telefon: +43 664 6145 733
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.vida.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit
Hansjörg Miethling
Telefon: +43 664 6145 733
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.vida.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright